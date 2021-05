Điều gì sẽ xảy ra khi tên lửa Trung Quốc lao xuống Trái Đất: Khó đoán được thiệt hại

Theo Brandon Specktor, cây bút tờ Live Science cho biết, tầng thân lõi dài tới 30m của một tên lửa đẩy Trung Quốc đang lộn vòng mất kiểm soát trên Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) sau một sự cố phóng hôm 28/4 và nhiều khả năng nó sẽ lao xuống bầu khí quyển trong vài ngày tới.

Được biết, phần thân trên thuộc về tên lửa Long March 5B (Trường Chinh 5B) được Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) phóng lên không gian hôm 29/4 (theo giờ địa phương), mang theo một modul của trạm vũ trụ Tianhe (Thiên Cung). Vụ phóng diễn ra thành công nhưng khi tên lửa bắt đầu tách các modul thì bất ngờ xảy ra sự cố.

Tên lửa đẩy Long March 5B thực hiện sứ mệnh xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc hôm 29/4 vừa qua. Ảnh: Getty,.

Theo SpaceNews, tầng thân của Long March 5B đã không bay theo đúng quỹ đạo (rơi có kiểm soát xuống bầu khí quyển Trái Đất) và bắt đầu bay lộn vòng ở quỹ đạo LEO giữa độ cao từ 170km đến 372km so với mặt đất. Điều đáng nói là phần thân tên lửa Trung Quốc di chuyển với tốc độ cực nhanh lên đến 25.490km/h.

Các nhà khoa học không gian nhận định lực cản của bầu khí quyền Trái Đất sớm muộn gì cũng kéo phần thân tên lửa trên khỏi quỹ đạo LEO, tuy nhiên với tốc độ di chuyển và quỹ đạo bay bất thường của nó khiến việc dự đoán chính xác vị trí và thời điểm tên lửa sẽ rơi xuống mặt đất trở nên khó khăn.

Cũng theo SpaceNews, phần lớn thân tên lửa Trung Quốc có thể sẽ bốc cháy khi lao xuống bầu khí quyển Trái Đất, nhưng có khả năng một số mảnh vỡ sẽ tạo nên "cơn mưa thiên thạch" khi rơi xuống mặt đất hoặc trên biển.

SpaceNews cho biết đây không phải là lần đầu tiên tên lửa đẩy Long March 5B của Trung Quốc xảy ra sự cố. Lần gần đây nhất là vào tháng 5/2020, phần đuôi của tên lửa đã bốc cháy khi tiến vào bầu khí quyển sau một vụ phóng, phần lớn các mảnh vỡ đã rơi xuống Đại Tây Dương, số còn lại rơi xuống Tây Phi.

Tờ South China Morning Post dẫn một số nguồn tin cho hay một số mảnh vỡ của Long March 5B đã rơi xuống các ngôi làng có người sinh sống ở Côte d'Ivoire, rất may là không có thương vong về người.

Tầng thân của Long March 5B trong quá trình được lắp ráp. Ảnh: Xinhua.

Jonathan McDowell, nhà vật lý thiên văn của Đại dọc Harvard và chuyên gia theo dõi vật thể quỹ đạo cho biết, tầng thân của Long March 5B hiện là vật thể có trọng lượng nặng nhất đang di chuyển mất kiểm soát trên bầu khí quyển Trái Đất trong vòng 30 năm trở lại gần đây. Theo ước tính trọng lượng của phần thân này vào khoảng 19,6 tấn.

Cũng theo chuyên gia này, trước Long March 5B, vật thể nặng nhất từng di chuyển mất kiểm soát ngoài bầu khí quyển thuộc về trạm vũ trụ Salyut-7 của Liên Xô (nặng 43 tấn), sau đó nó rơi xuống Argentina.

Ông McDowell cũng dự đoán quỹ đạo bay của tầng thân Long March 5B sẽ xa hơn một chút về phía Bắc so với New York, Madrid, Bắc Kinh và xa về phía Nam của Chile và Wellington, New Zealand.



Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với SpaceNews, McDowell lưu ý rằng với trọng lượng của tầng thân Long March 5B khi nó lao xuống bầu khí quyển Trái Đất có thể sẽ thắp sáng cả bầu trời đêm.

SpaceNews dẫn các thông báo của CNSA cho biết, vụ phóng tên lửa hôm 29/4 là sứ mệnh đầu tiên trong số 11 sứ mệnh được CNSA lên kế hoạch cho chương trình xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung dành riêng cho Trung Quốc.



Truyền thông Trung Quốc trước đó cũng đưa tin nước này đặt mục tiêu hoàn thành trạm vũ trụ Thiên Cung vào cuối năm 2022.