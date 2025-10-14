Điều gì khiến xe Nhật bất ngờ tăng tốc sau nhiều tháng "lẹt đẹt"?

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số cộng gộp của nhóm xe Nhật gồm Toyota, Honda, Mitsubishi và Mazda tăng hơn 20% so với quý trước.

Xe Nhật tăng vọt nhờ đâu?

Trong đó, Toyota Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng gần 30%, chủ yếu nhờ các mẫu xe chủ lực như Corolla Cross, Vios và Hilux. Đáng chú ý, mẫu Yaris Cross mới ra mắt cũng góp phần kéo lượng bán của hãng lên sau nhiều tháng trầm lắng.

Honda Việt Nam ghi nhận mức tăng khoảng 18%, trong đó CR-V thế hệ mới – lắp ráp trong nước – được người tiêu dùng đón nhận tích cực nhờ thay đổi thiết kế và trang bị.

Mitsubishi cũng có tín hiệu khởi sắc khi Xpander tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm xe MPV bán chạy nhất, còn Mazda ghi nhận tăng trưởng nhẹ nhờ các chương trình giảm giá và ưu đãi lớn trong tháng 9.

CR-V, mẫu xe mới đã cứu doanh số cho Honda tại Việt Nam

Theo giới kinh doanh, sau nhiều tháng "lẹt đẹt" trong bảng xếp hạng doanh số, các hãng xe Nhật đã tận dụng tốt giai đoạn thị trường ô tô trầm lắng để tái cấu trúc danh mục sản phẩm và chính sách giá. Nhiều mẫu xe được điều chỉnh giá bán cạnh tranh hơn, đi kèm các chương trình khuyến mãi mạnh tay, như hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc tặng gói bảo dưỡng, giúp kích thích nhu cầu mua sắm.

Ngoài ra, tâm lý người tiêu dùng Việt bắt đầu quay lại với những giá trị bền bỉ, tiết kiệm, chi phí sử dụng thấp – vốn là thế mạnh truyền thống của xe Nhật.

Trong khi đó, một bộ phận khách hàng từng thử xe Trung Quốc hoặc xe Hàn nay có xu hướng "quay đầu" do lo ngại về chất lượng, khả năng giữ giá và chi phí sửa chữa.

Xe Nhật vượt xe Hàn

Báo cáo của VAMA cho thấy 9 tháng đầu năm, Toyota Việt Nam bán được 48.126 xe các loại, trong đó có nhiều mẫu xe đạt doanh số cao như Yaris Cross có 9.655 xe được bán ra, Vios 8.496 xe, Corolla Cross 6.161 xe, Veloz Cross 5.408 xe. Trong đó, riêng tháng 9, hãng xe Nhật bứt tốc khá rõ rệt với doanh số 7.013 xe, tăng 35,6% so với 5.171 xe của tháng trước.

Đặc biệt, Toyota Vios bất ngờ “hạ bệ” Honda City (chỉ đạt 475 xe) để trở lại ngôi đầu phân khúc sedan hạng B với 1.292 xe được bán ra.

Một hãng xe Nhật khác là Misubishi có doanh số vượt trội đạt hơn 25.000 xe trong 9 tháng. Hãng xe này chỉ có hai dòng xe chủ lực nhưng lại chiếm doanh số áp đảo gần 20.000 xe, đó là mẫu xe Xpander bán ra gần 11.500 xe, còn mẫu Xforce hơn 8.000 xe.

Hãng xe Mazda cũng đạt doanh số tốt lên đến 21.772 chiếc đến tay khách hàng trong 9 tháng đầu năm, trong đó có mẫu xe chủ lực như CX-5 chiếm phân nửa doanh số với 11.306 chiếc được bán ra.

Hãng xe Nhật khác tuy có doanh số không cao là Honda chỉ đạt 17.829 chiếc nhưng lại có nhiều mẫu xe bán chạy là City 6.377 xe, CR-V 4.155 xe, HR-V 3.859 xe.

Doanh số xe Hàn đang sụt giảm