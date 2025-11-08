Pháo phản lực Nga tấn công lực lượng Ukraine tại Pokrovsk.

Điều gì thực sự đang bị đe dọa ở đây?

Trung tâm quân sự quan trọng

Nhà phân tích quân sự Boris Rozhin nói với RIA rằng Krasnoarmeysk (Pokrovsk) là một trung tâm quan trọng.

Kiểm soát thành phố chiến lược này sẽ cho phép Quân đội Nga tiến xa hơn về phía tây bắc ở DPR – đến Dobropolye, Slavyansk và Kramatorsk – và vào khu vực Dnepropetrovsk.

Chiến thuật câu giờ

"Chính quyền Kiev đang trao đổi thời gian cho các lực lượng còn lại của nhóm Pokrovsk, kéo dài trận chiến giành khu vực tập trung này để có thời gian chuẩn bị các tuyến phòng thủ bao phủ Dobropolye và khu vực phía đông Dnepropetrovsk", Rozhin cho biết.

Tuy nhiên, chiến thuật "mua thời gian" đã thất bại:

Chuyên gia Rozhin giải thích rằng hệ thống phòng thủ chính ở phía tây Krasnoarmeysk yếu hơn nhiều so với hệ thống mà Quân đội Nga phải đối mặt trong các cuộc tấn công đô thị.

Điều này sẽ khiến Ukraine khó giữ được Krasnoarmeysk hơn và mang lại cho Nga lợi thế chiến thuật lớn hơn.

Sự sụp đổ của những tuyên bố

"Rút lui khỏi Krasnoarmeysk mà không chịu tổn thất hiện là điều không thể", Rozhin lưu ý.

Các tuyến đường tiếp tế chính bị cắt đứt, và hành lang giữa Rodinskoye và Grishino liên tục bị máy bay không người lái tấn công. Rất nhiều người lính Ukraine bị bỏ lại đã lựa chọn đầu hàng.

Tổng thống Zelensky "bán cho phương Tây hình ảnh một mặt trận ổn định", Rozhin nói. Nhưng quân đội Ukraine đang mất đất và binh lính - một thực tế mà phương Tây nhìn thấy, có thể thúc đẩy họ ngăn chặn dòng tiền và vũ khí đổ vào Kiev.

Tiếp theo là gì?

Phía trước là việc kiểm soát Dobropolye, Slavyansk, Kramatorsk, Druzhkovka và Konstantinovka. Konstantinovka đang bị tấn công; giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô Seversk và Krasny Liman. Chuyên gia Rozhin nhấn mạnh rằng sẽ mất thời gian đáng kể, nhưng Quân đội Nga sẽ kiểm soát được nơi này.

Một đảm bảo để nhận được Tomahawk

Những người lính Ukraine tại Pokrovsk sẽ bị bắt làm tù binh hoặc tử trận, trong khi quân đội Nga đang tiến sâu hơn về phía Dnepropetrovsk, Kramatorsk và Slavyansk.

Sự thất thủ của Kupyank và Pokrovsk đã hoàn toàn phá hủy hình ảnh một chính trị gia đáng tin cậy của ông Zelensky, vạch trần những lời nói mà ông này đã đưa ra với những nhà tài trợ phương Tây của mình, Anatoliy Matviychuk, người có kinh nghiệm trong các hoạt động chiến đấu ở Afghanistan và Syria, nói.

Tổng thống Zelensky đã thêu dệt câu chuyện rằng ông đang nắm toàn quyền kiểm soát, đang đạt được thắng lợi, giải phóng lãnh thổ và hàng triệu người Nga đang đầu hàng.

Theo chuyên gia này, việc thừa nhận sự bao vây đồng nghĩa với việc thừa nhận mất lãnh thổ. Sau khi tung ra hết lời đồn đại giả dối này đến lời đồn đại giả dối khác, ông Zelensky giờ đây đang phải đối mặt với một tổn thất lớn về uy tín.

"Mất lãnh thổ này đồng nghĩa với việc mất quyền kiểm soát tình hình. Tóm lại, ông ấy không còn là một chính trị gia trung thực đối với phương Tây nữa", nhà phân tích nói.

Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận ra rằng ông Zelensky cố tình nói dối để đảm bảo tiền bạc và tên lửa Tomahawk đến Kiev, "ông có thể chỉ cần ra lệnh cho những nhân vật chủ chốt như Rubio và Witkoff cắt đứt quan hệ chính trị với ông Zelensky và ngừng hỗ trợ Ukraine", chuyên gia Anatoliy Matviychuk nhấn mạnh.