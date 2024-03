Sự kiện đau thương

Chủ nhật ngày 24 tháng 3 kỷ niệm 25 năm ngày NATO bắt đầu chiến dịch ném bom kéo dài 78 ngày chống lại Nam Tư, được phát động mà không có sự chấp thuận của Liên hợp quốc và cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.500 người.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng Sputnik, Tiến sĩ Stevan Gajic, một chuyên gia về Balkan và cộng tác viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Châu Âu có trụ sở tại Belgrade, nói rằng việc bắt đầu "cuộc tấn công bất hợp pháp" của NATO nhằm vào Nam Tư vào ngày 24 tháng 3 năm 1999 đã trở thành "một tiền lệ cho thấy đã mở chiếc hộp Pandora".

"Đó là đỉnh điểm của sự coi thường luật pháp quốc tế bắt đầu từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Chắc chắn, chiến dịch năm 1999 của NATO là một tiền lệ.

Chúng ta thậm chí có thể nói rằng luật pháp quốc tế theo một cách nào đó đã bị bỏ qua vào thời điểm đó. Và tất nhiên, sau đó sự hỗn loạn đã được đưa vào hệ thống quan hệ quốc tế", Gajic chỉ ra.

Ông chỉ ra "nhiều cách khác nhau" mà các nước phương Tây và đặc biệt là Mỹ đã sử dụng để diễn đạt cách tiếp cận mới của họ.

Tiến sĩ Gajic nhớ lại rằng vào những năm 1990, "cụm từ phổ biến là" trách nhiệm bảo vệ "hoặc RTP, về bản chất là mức độ quyền lực" liên quan đến phương Tây hơn là Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an của tổ chức này.

Theo chuyên gia: "Vì vậy, phương Tây tùy tiện quyết định liệu quyền công dân có bị đe dọa ở đâu đó hay không và liệu quốc gia này hay quốc gia kia nên hay không nên bị tấn công".

Ông nói thêm rằng giới tinh hoa phương Tây coi chiến tranh "như một hành động của cảnh sát và là một quan điểm trong đó phương Tây và Mỹ nói riêng nên là cảnh sát duy nhất đi khắp nơi và bắt nạt các nước".

Đề cập đến thực tế lực lượng NATO sử dụng đạn uranium nghèo để tấn công tại Nam Tư, ông Gajic lưu ý rằng liên minh đang cố gắng che đậy vấn đề này do có nhiều trường hợp chết người liên quan đến binh lính NATO - ngoài người dân địa phương - cũng phải chịu đựng từ loại vũ khí này.

Ngược lại, Tổng thống Serbia Alexandar Vucic cho rằng uranium nghèo là nguyên nhân làm tăng đáng kể tỷ lệ ung thư ở đất nước ông, đặc biệt là ở những trẻ em có cha mẹ sinh năm 1990 hoặc sau đó.

Về phần mình, ông Gajic không loại trừ việc tiến hành một "cuộc điều tra thực sự chống lại tội ác của NATO" ở Nam Tư, điều mà ông nói "chỉ có thể xảy ra sau những thay đổi địa chính trị nghiêm trọng sau sự sụp đổ của NATO theo cách này hay cách khác".

Ông cũng đồng quan điểm với Tiến sĩ Srdjan Sljukic, Giáo sư xã hội học tại Đại học Novi Sad của Serbia, người đã nói rằng "sự xâm lược của NATO chống lại Nam Tư là một ví dụ rất rõ ràng" về tiêu chuẩn kép của các nước phương Tây chủ chốt được cai trị bởi giới tinh hoa tự do.

Theo Sljukic, việc liên minh ném bom Nam Tư phản ánh ít nhất "hai loại tội ác", chẳng hạn như "vi phạm luật pháp quốc tế" và "ném bom các mục tiêu dân sự và giết chết nhiều thường dân".

Giáo sư cũng cảnh báo rằng "chừng nào các nước phương Tây còn được cai trị bởi giới tinh hoa tự do hiện nay, các nước NATO sẽ không bị đưa ra xét xử công bằng vì tội ác của họ ở Nam Tư và trên toàn thế giới".

"May mắn thay, các thế lực của một thế giới đa cực, do Nga và Trung Quốc lãnh đạo, đang ngày càng mạnh mẽ hơn, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể hy vọng thiết lập một trật tự thế giới thực sự công bằng trong tương lai, một trật tự thế giới trong đó những từ 'tự do và dân chủ' sẽ không chỉ là một cụm từ trống rỗng được sử dụng để biện minh cho việc sử dụng vũ lực của giới tinh hoa tự do phương Tây", ông Sljukic nói.

Về phần mình, cựu Thủ tướng Serbia và Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Nam Tư Nikola Sainovic cho rằng, vụ NATO ném bom Nam Tư đã đánh dấu một kỷ nguyên mới trong quan hệ quốc tế, mà ông mô tả là "kỷ nguyên của những thỏa thuận bị phá vỡ".

Cựu Thủ tướng Serbia nhấn mạnh rằng Nam Tư đã tìm cách ngăn chặn việc trục xuất và giết hại hàng loạt công dân của mình, đồng thời nhắc lại mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt của Nga là hoàn thành các nhiệm vụ tương tự.

Ông Sainovic bày tỏ hy vọng rằng kỷ nguyên "dị giáo" trong ngoại giao thế giới sẽ chấm dứt và cán cân quyền lực toàn cầu mới sẽ đưa sự tôn trọng các thỏa thuận trở lại chính trị quốc tế.

Ông Milan Mirkovic là một trong những người sống sót sau vụ đánh bom của NATO. Con trai ông, Slavko, bị thương ở đầu trong vụ tấn công trên một cây cầu ở Murino, một ngôi làng ở đô thị Plav, Montenegro, vào ngày 30 tháng 4 năm 1999.

Ông nói về thảm kịch Murino khiến 6 thường dân, trong đó có 3 trẻ em, thiệt mạng và 40 người khác bị thương nặng.

"Người dân Montenegro chưa bao giờ chấp nhận việc đất nước của họ, vốn bị NATO ném bom, đã gia nhập liên minh vào năm 2017. Sáu thường dân vô tội, trong đó có ba đứa trẻ, đã thiệt mạng trong làng của chúng tôi.

Tôi không thể hồi phục sau vụ đánh bom và sẽ không bao giờ như vậy. Nhưng chúng tôi nhớ. Chúng tôi yêu cầu công lý cho các nạn nhân và cho Murino", ông Mirkovic nói.

Ông nói thêm rằng ông đã nhìn thấy một cuộc tấn công của binh sĩ NATO giết chết một người đàn ông trên đường phố Murino, tước bỏ toàn bộ tay chân của người này, điều mà ông nói là một "cảnh tượng khủng khiếp".

Ông Mirkovic cho biết ông rất vui khi con trai mình sống sót sau cuộc đình công, nhưng thậm chí 25 năm trôi qua, gia đình các nạn nhân ở Murino vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.

Điều gì đã thúc đẩy NATO ném bom?

Lời biện minh chính thức của NATO cho các cuộc tấn công là mong muốn "bảo vệ người Albania ở Kosovo khỏi sự thanh lọc sắc tộc" và điều mà liên minh mô tả là "thảm họa nhân đạo".

Đây là cách phương Tây đáp trả các hoạt động do cảnh sát và quân đội Serbia tiến hành chống lại Quân đội Giải phóng Kosovo (KLA), lực lượng được coi là nhóm khủng bố ở Serbia.

Vào mùa hè năm 1998, KLA đã chiếm gần 40% tỉnh Kosovo và đang tiến hành một cuộc chiến bạo lực chống lại những người được cho là "những kẻ chiếm đóng Serbia".

Đầu năm đó, lực lượng an ninh Nam Tư đã vô hiệu hóa một trong những thủ lĩnh KLA cùng với một số thành viên và thường dân của nhóm không chịu đầu hàng. Phương Tây cáo buộc Belgrade sử dụng vũ lực quá mức.

Vào mùa thu năm 1998, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Kosovo và bắt đầu đàm phán giữa các bên xung đột.

Mặc dù phái đoàn của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) đã được cử tới Kosovo, số vụ tấn công trong khu vực vẫn tiếp tục gia tăng.

Trong một chiến dịch tại làng Racak của Kosovo vào tháng 1 năm 1999, lực lượng an ninh Nam Tư đã tiêu diệt hàng chục kẻ khủng bố, và phái đoàn OSCE gọi vụ việc là một "cuộc thảm sát dân thường".

Sau đó, nhà khoa học pháp y Phần Lan Helena Ranta, người thực hiện khám nghiệm tử thi (thi thể của người Albania ở Kosovo), thừa nhận rằng báo cáo về việc giết hại thường dân được thực hiện dưới áp lực của người đứng đầu phái đoàn OSCE.

Các sự kiện ở Racak sau đó được dùng làm lý do biện minh cho cuộc tấn công của NATO vào Nam Tư.

Tháng 2 năm 1999 chứng kiến các cuộc đàm phán giữa đại diện của Nam Tư và người Albania ở Kosovo ở Rambouillet, ngoại ô Paris, với sự trung gian của Mỹ, Nga và EU.

Cuộc đàm phán thất bại vì một điều khoản trong thỏa thuận mà Belgrade cho là không thể chấp nhận được, đó là việc triển khai lực lượng do NATO lãnh đạo ở Kosovo.

Vào tháng 3 năm 1999, cái gọi là Phái bộ Xác minh Kosovo đã rời khỏi khu vực, sau đó Tổng thư ký NATO lúc đó là Javier Solana ra lệnh bắt đầu một chiến dịch quân sự.

Vào ngày 24 tháng 3 năm đó, NATO bắt đầu ném bom Nam Tư, qua mặt Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tiến hành một trong những chiến dịch bất hợp pháp và đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Đông Âu.