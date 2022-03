Diễn viên nổi tiếng Ukraine qua đời vì pháo kích, chia sẻ cuối cùng gây xót xa

Theo Hollywood Reprter, nam diễn viên Pasha Lee đã qua đời vào ngày 6/3 sau một trận pháo kích của Nga tấn công vào Irpin, nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt. Tin tức này được xác nhận bởi chủ tịch Liên minh các nhà báo quốc gia Ukraine, Sergiy Tomilenko và trang Facebook của Liên hoan phim quốc tế Odessa.

Trước đó, Pasha Lee đã gia nhập vào lực lượng phòng vệ lãnh thổ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Trên trang Instagram cá nhân, bài đăng cuối cùng của anh là vào ngày 5/3.

Khi đó, nam diễn viên chia sẻ bức hình đang mặc quân ngũ, được chụp ở Irpen - thị trấn ở phía tây bắc thủ đô Kyiv và viết: "Trong 48 giờ qua, chúng tôi có cơ hội ngồi xuống và chụp ảnh chúng tôi đang bị ném bom như thế nào. Chúng tôi vẫn mỉm cười vì chúng tôi sẽ xoay sở được và mọi thứ sẽ là của Ukraine".

Hình ảnh cuối cùng của Pasha Lee trước khi qua đời sau một trận pháo kích của Nga.

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau chia sẻ này, Pasha Lee đã hi sinh ở tuổi 33. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa khi biết nam diễn viên đã qua đời.

Pasha Lee sinh năm 1989 ở Crimea. Anh là diễn viên kiêm, ca sĩ, nhà soạn nhạc và người dẫn chương trình nổi tiếng của Ukraine. Ngôi sao Ukraine từng tham gia phim hài hành động Selfie Party, phim thể thao The Fight Rules.

Ngoài diễn xuất, Lee còn được yêu thích với vai trò người dẫn chương trình giải trí nổi tiếng của Ukraine Day At Home. Anh cũng từng lồng tiếng cho các phim Hollywood đình đám như: The Hobbit, The Lion King khi trình chiếu tại Ukraine.

Pasha Lee là diễn viên, ca sĩ người dẫn chương trình nổi tiếng của Ukraine.

