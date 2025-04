Diễn viên "ngoại cỡ" nổi tiếng nước Mỹ giảm 45kg nhờ duy trì 1 thói quen lành mạnh

Chrissy Metz, nữ diễn viên được biết đến với vai diễn Kate Pearson trong bộ phim truyền hình ăn khách "This Is Us", đã gây được tiếng vang lớn với khán giả nhờ diễn xuất chân thực và thông điệp về sự tích cực với cơ thể ở mọi kích cỡ. 3 năm sau khi bộ phim kết thúc, cô tiếp tục nhận được sự chú ý khi chia sẻ về hành trình giảm 45kg và bí quyết giữ dáng của bản thân. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng ra mắt cuốn sách thiếu nhi thứ 2 của mình.

Năm 2016, Chrissy Metz bắt đầu nổi tiếng với vai diễn Kate Pearson trong "This Is Us", bộ phim xoay quanh cuộc sống của một cặp vợ chồng và 3 đứa con của họ qua các giai đoạn khác nhau.

Diễn xuất của cô đã mang về nhiều đề cử giải thưởng danh giá, bao gồm cả giải Primetime Emmy. Là một nữ diễn viên và ca sĩ ngoại cỡ nổi tiếng ở Hollywood, Chrissy Metz thường được khen ngợi vì đã khắc họa chân thực những khó khăn mà người thừa cân phải đối mặt. Tuy nhiên, cô cũng từng là nạn nhân của nạn chế giễu, bắt nạt trên mạng, điều mà cô đã chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn và cuốn tự truyện "This Is Me".

Tập tạ - Thói quen lành mạnh giúp Chrissy Metz giảm 45kg

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Daily Mail, Chrissy Metz tiết lộ một trong những bí quyết giảm cân của cô là tập luyện sức mạnh đều đặn. Điều này không chỉ giúp cô giảm cân mà còn tạo động lực để trở nên khỏe mạnh hơn khi tuổi tác ngày càng cao.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi luôn thích tập tạ. Tôi không muốn chạy trừ khi bị rượt đuổi". Cô cũng cho biết đang làm việc với một huấn luyện viên ở Nashville (Mỹ), người mà hiện nay cô đang sinh sống cùng. Cả hai có nhiều điểm chung và giúp nhau tích cực thay vì chỉ sử dụng cường độ cao để tập luyện. "Tôi muốn được hỗ trợ một cách yêu thương trong bất cứ điều gì tôi làm", Chrissy Metz nói thêm.

Tập tạ để cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh hơn khi có tuổi, quyết không đụng đến Ozempic

Mặc dù từng bị chế giễu vì ngoại hình, nữ diễn viên 44 tuổi cho biết hành trình sức khỏe của cô tập trung vào việc trở nên khỏe mạnh và dẻo dai hơn khi có tuổi, thay vì chỉ chú trọng vào vẻ bề ngoài. Cô lo lắng về các bệnh như viêm khớp và loãng xương. "Tôi muốn lão hóa một cách tốt nhất có thể và tôi muốn trở nên mạnh mẽ", Chrissy Metz nhấn mạnh.

Khi được hỏi về việc ngày càng nhiều người nổi tiếng sử dụng Ozempic và các loại thuốc giảm cân khác, Chrissy Metz không sử dụng nhưng đã có câu trả lời rất thú vị.

Cô nhấn mạnh rằng việc sử dụng thuốc giảm cân là quyết định cá nhân và cần được "loại bỏ sự kỳ thị". Nữ diễn viên, một người ủng hộ quan điểm tích cực về cơ thể, cho rằng nếu mọi người không làm hại bản thân hoặc người khác, họ nên được tự do làm những gì họ muốn với tâm trí và cơ thể của mình.

"Tôi cũng nghĩ rằng đó là quyết định cá nhân của mỗi người để quyết định những gì họ muốn làm cho cơ thể của họ. Tôi nghĩ cuối cùng, tất cả chúng ta đều chỉ muốn cảm thấy tốt và cảm thấy tốt về bản thân mình", Chrissy Metz chia sẻ.

Giống như cách cô luôn lạc quan và minh bạch về hành trình giảm cân của mình, Chrissy Metz đang khuyến khích trẻ em thể hiện cảm xúc thông qua đức tin với cuốn sách mới "When I Talk To God, I Talk About Feelings", xuất bản ngày 8 tháng 4 năm 2025. Khán giả đang rất tò mò về những bước tiến tiếp theo trong hành trình sức khỏe của ngôi sao "This Is Us".

(Ảnh: Internet)

(Nguồn: She finds)