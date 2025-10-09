Điện mặt trời toàn cầu tăng trưởng kỷ lục hơn 30%

Báo cáo được tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember công bố ngày 7/10 cho thấy công suất điện Mặt Trời toàn cầu đã tăng kỷ lục 31% trong nửa đầu năm, trong khi năng lượng gió tăng 7,7%. Tổng sản lượng điện từ năng lượng Mặt Trời và gió đã tăng hơn 400 TWh - lớn hơn mức tăng tổng nhu cầu điện toàn cầu trong cùng kỳ.

Những số liệu này củng cố hy vọng thế giới có thể từ bỏ các nguồn điện gây ô nhiễm, ngay cả khi nhu cầu điện năng đang tăng vọt, nhờ vào việc tiếp tục đầu tư vào năng lượng tái tạo như Mặt Trời, gió, thủy điện, năng lượng sinh học và địa nhiệt. Nhà phân tích cấp cao Małgorzata Wiatros-Motyka tại Ember và cũng tác giả chính của nghiên cứu cho biết điều này có nghĩa là năng lượng tái tạo có thể bắt kịp tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện trên toàn thế giới.

Cùng giai đoạn, tổng sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch đã giảm nhẹ, chưa tới 1%. Bà Wiatros-Motyka nhận định: "Mức giảm tổng thể của nhiên liệu hóa thạch có thể nhỏ, nhưng nó rất có ý nghĩa. Đây là một bước ngoặt khi chúng ta thấy lượng khí thải đang chững lại”.

Ember đã phân tích dữ liệu hàng tháng từ 88 quốc gia, đại diện cho phần lớn nhu cầu điện trên toàn cầu. Sự gia tăng nhu cầu chủ yếu đến từ tăng trưởng kinh tế, sự phổ biến của xe điện và trung tâm dữ liệu, dân số tăng ở các nước đang phát triển và nhu cầu làm mát tăng cao khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên.

Báo cáo của Ember dành một phần để phân tích Trung Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, những thị trường chiếm khoảng 70% sản lượng điện và khí thải carbon dioxide (CO2) toàn cầu từ ngành điện. Trong 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới trong việc phát triển năng lượng tái tạo và đã có dấu hiệu giảm nhẹ sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Theo đó, sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch của nước này giảm 2%, dẫn đến việc giảm khí thải. Ấn Độ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kỷ lục của năng lượng Mặt Trời và gió, vượt qua mức tăng trưởng nhu cầu. Sản lượng nhiên liệu hóa thạch và khí thải của Ấn Độ cũng giảm.

Ông Michael Gerrard, người sáng lập và Giám đốc Trung tâm Luật Biến đổi khí hậu Sabin thuộc Đại học Columbia (Mỹ), nhận định các nhà phân tích thường nói rằng năng lượng tái tạo không thực sự dẫn đến việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Báo cáo này nêu bật một bước đi đáng khích lệ theo hướng ngược lại.

Tuy nhiên, tại Mỹ, tăng trưởng nhu cầu điện lại vượt quá tốc độ tăng trưởng công suất năng lượng sạch. Trong khi đó, tại EU, sản lượng điện gió và thủy điện trì trệ đã dẫn đến làm tăng sản lượng điện từ than đá và khí đốt. Kết quả là cả hai thị trường này đều chứng kiến sự gia tăng sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch dẫn đến lượng khí thải cũng tăng cao.