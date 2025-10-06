Điện mặt trời mái nhà có thể được bán điện dư nhiều hơn

Mới đây, ông Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương cho biết hiện nay, quy định tại Nghị định 58 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới cho phép bán điện dư 20%.



Nhiều hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà để giảm chi phí điện sinh hoạt hằng tháng

Nhưng qua ý kiến, Cục trưởng Cục Điện lực nắm được nhiều gia đình muốn bán điện dư nhiều hơn. Ví dụ, gia đình ban ngày đi làm, mà mái nhà lắp điện mặt trời rộng tới 100 m2 nên có điện dư nhiều hơn.

Do vậy, Bộ Công Thương sắp tới có thể sửa đổi Nghị định 58 cho phép bán tỉ lệ điện dư nhiều hơn.

Khuyến khích lắp điện mặt trời mái nhà có pin lưu trữ

Song, ông Hùng nhấn mạnh chính sách vẫn khuyến khích lắp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu là chính, nhất là khu vực miền Bắc.

Cục trưởng Cục Điện lực lưu ý bà con nên cân nhắc lắp đặt thêm pin lưu trữ, vì điện mặt trời không sản xuất được vào buổi tối – thời điểm tiêu thụ điện cao điểm (thường từ 18 giờ đến 22 giờ).

Trong tháng 11 tới, Thủ tướng dự kiến ban hành quyết định hỗ trợ về kinh tế và kỹ thuật cho điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu lắp đặt pin lưu trữ.

Liên quan tới điện mặt trời mái nhà, thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho thấy, từ sau năm 2000 đến nay, đã có khoảng 1.300 MWp điện mặt trời mái nhà được lắp đặt nhưng không bán điện cho EVN, trong đó đa số các hộ dân không thông báo/đăng ký với cơ quan chức năng.

Điều này dẫn đến khó khăn trong công tác dự báo, quản lý, vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia và nhiều mục tiêu phát triển ngành điện bền vững.

Do vậy, mới đây EVN đã đề xuất cần có chế tài xử phạt vi phạm hành chính cho việc không thông báo/đăng ký khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu.