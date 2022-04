Điện Kremlin:Nga coi Ukraine là "quốc gia thù địch"; nói đánh Belarus tức là đánh vào Nga

Trả lời trên kênh truyền hình Belarus-1 trong một cuộc phỏng vấn độc quyền được phát sóng hôm 2/4, ông Peskov nói: "Ukraine là một đất nước có thái độ khó khăn với chúng tôi. Trong tình trạng hiện tại, Ukraine thể hiện như là một quốc gia thù địch với Nga".



Theo cáo buộc của ông Peskov và tổng thống Nga Putin, trong nhiều năm qua, Kiev đã liên tục thực hiện các hành động thù địch chống lại cộng đồng nói tiếng Nga và các phương tiện truyền thông Nga, đồng thời công khai ủng hộ các nhóm tân phát xít, quan chức này tiếp tục. Tuy nhiên, ông Peskov không đưa ra bằng chứng và phía Ukraine vẫn liên tục phủ nhận các cáo buộc này.

Ông Peskov lưu ý rằng Ukraine cũng đã viết một điều khoản nêu rõ mong muốn gia nhập liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu vào hiến pháp của Ukraine. Các nguyện vọng liên quan tới NATO của Kiev từ lâu đã trở thành mối quan tâm an ninh lớn đối với Moscow. Cả Kiev lẫn phương Tây đều không sẵn sàng giải quyết chúng một cách toàn vẹn với lý do chính sách "mở cửa" của liên minh quân sự này.

Đại diện Điện Kremlin cáo buộc tiếp: "Ukraine cho phép những kẻ qua đường với chữ thập ngoặc của Đức Quốc xã. Đó là một đất nước mà trên thực tế, đã cấm mọi phương tiện truyền thông Nga nói tiếng Nga. Đất nước này đã biến tiếng Nga thành ngôn ngữ thứ 2".

Ông Peskov cho rằng ngoài việc "nhắm mắt làm ngơ" trước các nhóm tân phát xít, Kiev còn cho phép những người có chung quan điểm như vậy tham gia vào cơ quan quyền lực của đất nước.

Ông Peskov nói: "Trong nhiều năm qua, các nhóm phát xít hoàn toàn không phải chịu bất kỳ áp lực nào, không chịu bất kỳ cuộc đàn áp nào, họ đã làm những gì họ muốn. Việc này không chỉ xảy ra ở miền tây Ukraine mà nó đã đã bắt đầu lây lan khắp đất nước. Các nhà chức trách đã làm ngơ trước việc này."

Moscow hy vọng tình hình hiện tại có thể được đảo ngược và Ukraine không còn là một thực thể thù địch đối với cả Nga và người dân của nước này, ông Peskov nói.

Ông tuyên bố: "Chúng tôi vẫn mong đợi và hy vọng rằng, bằng cách này hay cách khác, những biểu hiện của tư tưởng dân tộc chủ nghĩa sẽ bị cấm ở Ukraine, chúng tôi hy vọng rằng tiếng Nga sẽ khôi phục vị thế của mình ở Ukraine. Không phải vì nó là tiếng Nga, mà vì ngôn ngữ này được sử dụng bởi hàng triệu, hàng chục triệu cư dân Ukraine. Đây là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, nó không thể được coi là ngôn ngữ thứ hai hoặc thứ ba".





Ông Peskov cũng nhắc lại quyết tâm của Nga trong việc tự vệ và bảo vệ các đồng minh khỏi bất kỳ mối đe dọa nào. Người phát ngôn của Điện Kremlin đã cảnh báo rõ ràng rằng các đối thủ tiềm năng không nên nhắm mục tiêu vào "đồng minh thân cận nhất" của Nga - Belarus - theo bất kỳ cách nào.

"Một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ thành viên nào của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), đặc biệt là đồng minh thân cận nhất của chúng tôi, trên thực tế, tương đương với một cuộc tấn công vào Nga. Ở đây có sự ủng hộ tuyệt đối. Không ai nên nghi ngờ điều đó", ông nói.

Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào quốc gia láng giềngvào tháng 2, sau khi cáo buộc Ukraine không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk đã ký năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Nga đối với các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass là Donetsk và Lugansk.

Hiện Nga đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập liên minh NATO. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa tự xưng bằng vũ lực.

