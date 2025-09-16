HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Điện Kremlin: Trên thực tế, NATO đang trong tình trạng chiến tranh với Nga

Hưng Khánh |

Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết, sự hỗ trợ của khối quân sự đối với Ukraine khiến khối này trở thành một bên trong cuộc xung đột.

Tiêu điểm 

Theo RT, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố NATO thực tế đang trong tình trạng chiến tranh với Nga, cáo buộc khối này trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ Ukraine.

Họ nói gì - Nghĩ gì?

“NATO đang có chiến tranh với Nga. Điều này là hiển nhiên và không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào nữa", RT dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin nói hôm 15/9. “NATO đã thực sự tham gia vào cuộc chiến này, hỗ trợ cả trực tiếp lẫn gián tiếp cho Ukraine. Vì vậy, có thể khẳng định chắc chắn rằng NATO đang trong tình trạng chiến tranh với Nga.”

Phía NATO chưa lên tiếng về cáo buộc của Nga.

Bối cảnh

Phát biểu của ông Dmitry Peskov được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Moscow leo thang sau khi Ba Lan bắn hạ một máy bay không người lái được cho là của Nga xâm phạm không phận nước này vào tuần trước.

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski khi đó cáo buộc đây là một “âm mưu” của Nga nhằm thử thách NATO, Newsweek đưa tin. Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

 (Theo RT, newsweek)

