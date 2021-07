Diễn biến mới vụ nguyên Phó Chủ tịch huyện bị tố ném sầu riêng vào mặt nhân viên cây xăng

Ông Hồ Hữu Đức (Chủ tịch UBND xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hôm qua thông tin trên Lao động, công an xã đã nắm thông tin và thụ lý vụ việc nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk Trần Đ.L. mâu thuẫn với nhân viên cây xăng ở km12, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột.

Theo Dân trí, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột nói đã yêu cầu Công an xã Ea Tu chuyển hồ sơ vụ việc trên lên cơ quan điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột để tiến hành điều tra, làm rõ.



Sự việc xảy ra khi ông Trần Đ.L. (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk) tới mua xăng trưa 27/7. Giữa ông và nam nhân viên cây xăng tên Nguyễn N.N. xảy ra cự cãi, mâu thuẫn. Ông L. đã cầm trái sầu riêng ném vào nhân viên này và bị đánh lại.

Theo chia sẻ của nhân viên N. trên dân trí, anh thấy ông L. đeo khẩu trang nhưng vẫn lộ mũi và miệng nên nhắc nhở, hai bên sau đó xảy ra xô xát. Ông L. đã hai lần ném sầu riêng vào anh. Lần đầu ông L. lấy trái sầu riêng từ xe máy ném thẳng vào anh nhưng anh tránh được. Ông L. nhặt trái sầu riêng ném lần nữa trúng mặt của anh N.

Phân trần về hành động của mình, ông L. nói trên Người lao động rằng bản chất sự việc không liên quan gì đến việc đeo khẩu trang. Vị nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho rằng mình ngoài việc đeo khẩu trang đúng cách vừa đội mũ có lớp kính chắn.

Song ông nhìn nhận, có thể khi cãi nhau, ông và nam nhân viên cây xăng đều đã kéo khẩu trang xuống.

Theo Lao động, ông Trần Đ.L. thừa nhận mình đã nóng nảy, có ứng xử chưa phù hợp. Tuy nhiên, ông cho rằng nhân viên cây xăng ít tuổi nhưng có lời lẽ hỗn láo với người lớn tuổi.

"Tôi định quay xe về nhưng nhân viên vẫn chửi bới, xúc phạm nên tôi ném sầu riêng vào người. Sau đó bị cậu ta đánh lại", ông L. kể trên Dân trí.

