Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/8

Nga đình chỉ giao thông trên cầu Crimea, nghi do bị tấn công. Tất cả giao thông trên cầu Kerch (còn gọi là cầu Crimea ), nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga, đã bị đình chỉ vào tối 4/8 (theo giờ địa phương). Không có lý do nào được đưa ra. “Việc di chuyển của các phương tiện trên cầu đã tạm thời bị dừng lại” cơ quan quản lý cho biết trên tài khoản Telegram, hướng dẫn những người trên cầu hoặc trong khu vực kiểm tra “hãy bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của nhân viên an ninh vận tải.”

Nhiều cư dân ở thành phố Kerch và các khu vực lân cận cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ và ánh chớp trong đêm, làm dấy lên suy đoán về một cuộc tấn công khác của Ukraine vào cầu chiến lược này. Tuy nhiên, ông Oleg Kryuchkov, cố vấn của người đứng đầu Crimea, cho biết ông “không thể xác nhận” thông tin xảy ra vụ nổ.

Cầu Crimea bốc cháy sau vụ tấn công ngày 8/10/2022. Ảnh: AFP

Mỹ “không ảo tưởng” về cuộc phản công của Ukraine. Lầu Năm Góc thừa nhận cuộc phản công của Ukraine sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng do Nga đã thiết lập được các vị trí phòng thủ vững chắc, Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết ngày 4/8.

Phát biểu với các phóng viên, ông Ryder được yêu cầu phản hồi về những lời chỉ trích rằng Mỹ đã quá chậm chạp trong việc cung cấp cho Ukraine xe tăng, tên lửa tầm xa và các hệ thống vũ khí khác, do đó đã cản trở cuộc phản công của Kiev. Ông Ryder nhấn mạnh rằng, Mỹ và các đồng minh đã “rất tích cực trong việc cung cấp cho Ukraine nhiều khả năng”, nhưng thừa nhận rằng Lầu Năm Góc “không ảo tưởng rằng đây là một cuộc chiến dễ dàng”.

Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Trong một phát biểu trên truyền hình ngày 4/8, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, quân đội Ukraine đang tiến đến phòng tuyến trung gian sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở một số khu vực phía Nam.

Theo Thứ trưởng, Ukraine đang ưu tiên các hoạt động phản công ở phía Nam, trong khi đối với Nga, hướng tấn công chính là phía Đông. Phần lớn các nguồn lực của Nga hiện đang tập trung gần Kupiansk, Kharkiv Oblast, khi Moscow tìm cách chiếm lại các vùng lãnh thổ do lực lượng Ukraine giải phóng vào mùa thu năm 2022.

Nga chỉ ra dấu hiệu "Mỹ bắt tay vào kịch bản dần rút khỏi xung đột ở Ukraine". Mỹ không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh thực sự nào cho Ukraine, vì thế Washington đang bắt tay vào kịch bản dần rút khỏi cuộc xung đột này, Vladimir Dzhabarov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) cho hay.

"Tôi nghĩ Mỹ đang bắt tay vào kịch bản dần rút khỏi cuộc xung đột này. Liệu họ có thể cung cấp cho Ukraine kiểu đảm bảo an ninh nào ở thời điểm này? Không có đảm bảo nào cả, dù là can thiệp quân sự trực tiếp - điều có thể dẫn đến kịch bản Thế chiến III với những hậu quả tàn phá thế giới hay nỗ lực đảm bảo chính quyền hiện tại tiếp tục nắm quyền, những người vẫn chưa hiểu được rằng chế độ này sẽ chấm dứt", thượng nghị sĩ Nga cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn. Theo ông Dzhabarov, Mỹ đã thông báo "một số đảm bảo an ninh" để làm yên lòng các đối tác ở Kiev. Tuy nhiên, theo ông, đó không phải là những đảm bảo thực sự.

Tổng thống Putin ký đạo luật tăng tuổi nhập ngũ. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/8 đã ký một đạo luật tăng tuổi nhập ngũ tối đa lên 30 tuổi, thay vì 27 như quy định hiện nay. Đạo luật này ngay sau đó đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga. Theo quy định mới, tất cả nam giới là công dân Nga trong độ tuổi từ 18 đến 30 sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc kể từ ngày 1/1/2024.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời ký một văn bản yêu cầu những công dân thuộc diện nhập ngũ không được phép rời khỏi nước Nga ngay sau khi nhận được thông báo nhập ngũ từ cơ quan quân sự địa phương.

Thách thức khủng khiếp của Ukraine trước phòng tuyến dày đặc mìn của Nga. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cho biết mật độ các bãi mìn của Nga vô cùng khủng khiếp. "Nhiệm vụ chính của chúng tôi là bảo vệ mạng sống của những người trên chiến trường. Chúng ta phải hiểu rằng đối phương đã chuẩn bị cho những sự kiện này vô cùng kỹ lượng với một vùng lãnh thổ rộng lớn được gài mìn", quan chức Ukraine nói.

Theo ông: "Trung bình cứ mỗi mét đất lại có từ 3 - 5 quả mìn. Hãy tưởng tượng công việc gỡ chúng để quân đội của chúng tôi di chuyển sẽ khó khăn như thế nào. Nếu trước đó chúng ta hy vọng điều này sẽ được giải quyết với sự hỗ trợ trang thiết bị từ các đối tác thì hiện nay các đơn vị của chúng tôi đang phải làm công việc vô cùng khó khăn tại nhiều khu vực trên tiền tuyến vào ban đêm".

Tàu chở dầu bị tấn công ở Biển Đen. Các đơn vị cứu hộ hàng hải của Nga đã được triển khai hôm 5/8 để hỗ trợ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Crimea. Con tàu bị hư hại sau một cuộc tấn công nghi là của máy bay không người lái Ukraine. Hai tàu kéo đã được cử đến để giúp con tàu và họ đang quyết định xem có nên kéo tàu đi hay không. Theo nhiều kênh Telegram, con tàu này là tàu chở dầu Sig do Nga đăng ký, nhưng thông tin chưa được xác nhận.

Người phát ngôn của Trung tâm Điều phối Cứu nạn Hàng hải Novorossiysk (MRCC) nói với TASS:“Thủy thủ đoàn an toàn, không có ai bị thương. Phòng máy bị hư hại, mặc dù không nghiêm trọng".