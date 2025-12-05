Mỹ hy vọng có 'tin tốt' về Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NBC News, Phó Tổng thống JD Vance nhấn mạnh: "Tôi nghĩ, xét cho cùng, chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chạm đến đích. Tôi nghĩ vẫn còn hy vọng, hy vọng sẽ có tin tốt lành trong vài tuần tới về vấn đề này".

Phó tổng thống Mỹ tiếp tục: " Tôi nghĩ vấn đề Nga - Ukraine là nguồn gốc gây thất vọng lâu dài cho toàn bộ Nhà Trắng. Bạn chắc từng nghe Tổng thống Mỹ nói điều này hàng triệu lần rằng đó sẽ là cuộc xung đột dễ giải quyết nhất".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Getty)

Hôm 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff và doanh nhân người Mỹ Jared Kushner tại điện Kremlin. Cuộc thảo luận kéo dài khoảng 5 giờ, tập trung giải quyết tình hình ở Ukraine .

Ukraine thừa nhận muốn hòa bình thực sự, thay vì phải xoa dịu

Hôm 4/12, phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết nước này mong muốn một nền hòa bình bền vững với Nga, thay vì những thỏa thuận mang tính xoa dịu hoặc tạm thời.

"Chúng ta vẫn còn nhớ tên những kẻ phản bội thế hệ tương lai ở Munich. Điều này không bao giờ được phép lặp lại nữa. Các nguyên tắc phải bất khả xâm phạm và chúng ta cần hòa bình thực sự, chứ không phải sự xoa dịu", Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh.

Ông Sybiha nói thêm: “Châu Âu có quá nhiều thỏa thuận hòa bình bất cập trong quá khứ. Tất cả chúng chỉ dẫn đến những thảm họa mới".

Đồng thời, Ngoại trưởng Sybiha gửi lời cảm ơn đến Mỹ, vì đã thúc đẩy nỗ lực hòa bình và cam kết Ukraine sẽ "tận dụng mọi cơ hội để cố gắng chấm dứt cuộc xung đột này".

Nga tập kích cơ sở hạ tầng vận tải và năng lượng của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga thông tin lực lượng Nga thực hiện cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng của Ukraine trong 24 giờ qua.

"Máy bay tác chiến/chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng của sân bay quân sự, địa điểm chuẩn bị trước chuyến bay. Ngoài ra, quân đội phóng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng vận tải và năng lượng được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của quân đội Ukraine cũng như khu vực triển khai tạm thời của đội hình vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 153 địa điểm", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.