Điểm yếu chí mạng của Phương Oanh

Sau thời gian dài vắng bóng, Phương Oanh tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh - dự án được khán giả chú ý không chỉ vì nội dung hấp dẫn mà còn bởi đây là màn trở lại đầy kỳ vọng của nữ diễn viên từng là chủ nhân của nhiều cơn sốt trên sóng giờ và. Và quả thật, Phương Oanh đã không khiến người xem thất vọng khi cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở cả phong thái lẫn diễn xuất, dù vẫn tồn tại một “điểm yếu chí mạng” khiến cô chưa thể chạm đến ngưỡng hoàn hảo.

Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Từ sau Quỳnh Búp Bê, cái tên Phương Oanh liên tục đổi mới bản thân với các dạng vai rất gai góc, có phận phận đặc biệt. Cô từng gây chú ý với loạt vai diễn trong Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Ngược Chiều Nước Mắt, Cô Gái Nhà Người Ta và đặc biệt là Hương Vị Tình Thân - bộ phim giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với hàng triệu khán giả. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, bên cạnh lời khen cho diễn xuất cảm xúc, Phương Oanh cũng phải đối diện với nhiều chỉ trích, đặc biệt là về gu thời trang bị chê “thảm họa”. Không ít phân cảnh trong Hương Vị Tình Thân khiến khán giả đau mắt vì tạo hình xuề xòa, thiếu tinh tế, để lộ khuyết điểm cơ thể, khiến cô mất điểm đáng kể trong mắt công chúng.

Phương Oanh từng bị cho là thảm họa thời trang phim Việt

Thế nhưng đến Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh gần như lột xác hoàn toàn. Cô vào vai Mỹ Anh, một phụ nữ trưởng thành, có chiều sâu cảm xúc, sống nội tâm nhưng cũng kiên định và lý trí. Sự xuất hiện của cô trong từng khung hình đều được chăm chút kỹ lưỡng: mái tóc, trang phục, thần thái đều toát lên vẻ sang trọng và chững chạc, vừa đủ để khắc họa một người phụ nữ từng trải mà không nặng nề. Gu ăn mặc của Phương Oanh trong phim lần này được khen ngợi hết lời, tinh tế, hiện đại, và cực kỳ phù hợp với độ tuổi cũng như tính cách nhân vật.

Phương Oanh được khen mặc đẹp trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Về diễn xuất, Phương Oanh cũng chứng minh cô không giậm chân tại chỗ. Từ ánh mắt, biểu cảm đến cách xử lý những phân đoạn tâm lý đều trở nên tiết chế và tinh tế hơn trước. Nếu như ở Hương Vị Tình Thân, cô từng bị chê là gồng, là đao to búa lớn, thì ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh biết cách kiềm chế cảm xúc đúng mức, để nhân vật Mỹ Anh trở nên chân thật và dễ đồng cảm. Người xem dễ dàng nhận ra sự chín muồi trong cách cô xây dựng tâm lý nhân vật, không còn phô trương, mà mềm mại, tự nhiên, nhiều tầng cảm xúc hơn.

Dẫu vậy, giữa vô số lời khen ngợi, vẫn có một điểm yếu khiến Phương Oanh chưa thể hoàn thiện hình ảnh một diễn viên thực thụ: giọng thoại. Đây có thể xem là nút thắt lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Giọng của Phương Oanh thường bị khán giả nhận xét là “bẹt âm”, thiếu độ vang và đôi lúc phát âm chưa rõ, khiến người xem phải căng tai để nghe. Ở một số phân cảnh cảm xúc, hơi thở của cô bị đẩy dồn, khiến câu thoại mất đi tự nhiên, bị dính chữ, ngắt âm và đôi khi nghe khá mệt. Điều này khiến cho những khoảnh khắc cao trào lại chưa thật sự chạm tới người xem.

Phương Oanh được khen diễn tiến bộ nhưng thoại vẫn khó nghe

Điều đáng nói là đây không phải vấn đề mới. Trong suốt nhiều năm, từ Quỳnh Búp Bê đến Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn nhược điểm này. Dù kỹ năng diễn xuất đã tiến bộ, thần thái ngày càng vững vàng, nhưng giọng thoại khó nghe vẫn như một rào cản khiến cô khó bứt phá trong sự nghiệp. Trong một nền phim mà khán giả ngày càng đòi hỏi sự chỉn chu, yếu tố giọng nói chính là thứ tạo nên cảm xúc, giúp nhân vật trở nên sống động và thật hơn.

Tuy vậy, cũng phải thừa nhận rằng Phương Oanh có tinh thần cầu tiến, hoàn thiện mình. Gió Ngang Khoảng Trời Xanh chính là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực đó. Từ hình ảnh một nữ diễn viên từng bị chê diễn gượng, ăn mặc quê, giờ đây cô trở lại với thần thái tự tin, sang trọng hơn hẳn. Giọng thoại là điểm yếu chí mạng, nhưng không vì vậy mà khiến hành trình của Phương Oanh bị đánh giá quá thấp.

Nguồn ảnh: VTV