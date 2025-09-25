Các chuyên gia quân sự phương Tây đã công bố bản đồ và ảnh vệ tinh về các công sự phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Pokrovsk (Donetsk) và khu vực lân cận, trong đó có tuyến phòng thủ dự bị ở vùng lãnh thổ tỉnh láng giềng Dnipropetrovsk, cách Pokrovsk 30km về phía tây.

Họ tuyên bố rằng, một vành đai công sự với các lô cốt bê tông đã được thiết lập xung quanh thành phố. Tuy nhiên, tính xác thực của thông tin này đang bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.

Theo các báo cáo từ hiện trường, hầu hết các cứ điểm của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở phía nam Pokrovsk và phía đông Myrnohrad đều là những chiến hào biệt lập dọc theo các khu vực rợp bóng cây, trên bản đồ thể hiện bằng các đường nét rời rạc màu trắng.

Ngay cả các binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng gọi chúng là “chiến hào tự sát” vì chúng thậm chí không được kết nối với nhau và do đó, thậm chí là ngăn cản lực lượng phòng thủ rút lui hoặc tập hợp lại nhanh chóng trong trường hợp bị Lực lượng Vũ trang Nga tấn công nghiêm trọng.

Thứ duy nhất giữ cho những chiến hào này không bị đổ vỡ chính là số lượng lớn pháo binh và máy bay không người lái, nhưng với sự tách rời, biệt lập của các tuyến phòng thủ, chúng sẽ dễ dàng bị quân Nga cô lập và sử dụng hỏa lực vượt trội để áp chế.

Các bản đồ được công bố cũng cho thấy cái gọi là tuyến phòng thủ cuối cùng ở vùng Dnipropetrovsk, cách Pokrovsk 30 km về phía tây.

Giới chức lãnh đạo Quân đội Ukraine tuyên bố rằng, việc xây dựng của nó đã hoàn tất, nó được đánh dấu trên bản đồ bằng các đường màu vàng.

Tuy nhiên, những hình ảnh vệ tinh gần đây đã đặt ra nghi ngờ về sự tồn tại của tuyến phòng thủ này.

Ngay cả các phương tiện truyền thông phương Tây, khó có thể bị buộc tội là quá đồng cảm với Nga, cũng so sánh việc xây dựng các công sự bên ngoài Pokrovsk với việc lắp ráp một chiếc máy bay đang bay.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những bản đồ và hình ảnh này cho thấy Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine không trông đợi vào việc phòng thủ Pokrovsk lâu dài, mà hy vọng những công sự, trận địa này sẽ cho họ thêm chút thời gian để rút lui dần dần về các vị trí dự bị.

Tuy nhiên, xét đến nhiều vụ bê bối liên quan đến việc đánh cắp tiền được phân bổ cho việc xây dựng các tuyến phòng thủ, rất có thể các vị trí được mô tả trong bản đồ và hình ảnh sẽ khó mà an toàn hơn so với những vị trí mà quân đội Nga đã chiếm được ở các khu vực họ đã kiểm soát.