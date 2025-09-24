Điểm tựa Nguyễn Hoàng Đức

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai và Công an Hà Nội từng làm nên kỳ tích vô địch V-League ngay ở mùa đầu tiên thăng hạng vào các năm 2003 và 2023. Cả hai đội bóng này sở hữu lực lượng gồm rất nhiều ngôi sao hàng đầu khi đăng quang, tạo lối đi riêng để Ninh Bình FC ở thời điểm hiện tại theo bước.

Được sự hậu thuẫn từ các nhà tài trợ, CLB Ninh Bình mạnh tay mua sắm cầu thủ, từ dàn tuyển thủ quốc gia cho đến những ngoại binh đến từ Brazil, Bồ Đào Nha, Pháp, bên cạnh việc "làm mới" cả ban huấn luyện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Albadalejo Castano, CLB Ninh Bình phô diễn lối chơi tấn công đầy hiệu quả cùng với việc nhanh nhạy chuyển đổi trạng thái phù hợp theo từng diễn biến trên sân.

Nguyễn Hoàng Đức trở thành điểm tựa giúp Ninh Bình FC vươn cao ở V-League. (Ảnh: VPF)

Dấu ấn quan trọng nhất từ HLV Castano chính là xây dựng đấu pháp chiến thuật xoay quanh "hạt nhân" Nguyễn Hoàng Đức, trả cầu thủ này về vị trí tiền vệ tấn công sở trường nhằm khai phá hết tiềm năng của Hoàng Đức đồng thời giúp giảm tải cho chính anh ở vai trò hỗ trợ phòng ngự.

Hoàng Đức trở thành tâm điểm trận derby giữa chủ nhà Ninh Bình và Nam Định tại vòng 4 V-League hôm 22-9. Tiền vệ 27 tuổi đóng góp 1 bàn thắng và gián tiếp giúp đồng đội Đỗ Thanh Thịnh lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng cố đô Hoa Lư.

Từng bị chỉ trích khi quyết định chia tay Thể Công Viettel để gia nhập đội bóng Hạng nhất Ninh Bình FC hồi năm ngoái, Hoàng Đức đã chứng minh bản thân có sự lựa chọn chính xác. Không chỉ giúp Ninh Bình FC giành quyền góp mặt ở V-League, "nhạc trưởng" người Hải Dương còn góp công lớn vào chuỗi trận bất bại dài kỷ lục trong lịch sử bóng đá địa phương này.

Nếu không tính thất bại trước Bình Dương ở loạt sút luân lưu vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2024-2025, Ninh Bình FC đang có 27 trận bất bại trên các đấu trường chuyên nghiệp quốc nội, bao gồm 26 chiến thắng kể từ mùa giải 2024-2025.

Thống kê từ đầu mùa, Hoàng Đức là chân chuyền đạt tỉ lệ chính xác cao nhất, lên đến 95%. Qua 4 trận đã đấu ở V-League, đội trưởng của Ninh Bình ghi được 1 bàn thắng và có 4 kiến tạo giúp đồng đội lập công, góp phần giúp đội nhà toàn thắng cả 4 trận, giành điểm số tối đa để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Hoàng Đức ở đẳng cấp cao nhưng tố chất được phát huy tối đa cũng nhờ sự hỗ trợ từ những đồng đội ăn ý, từng có thời gian dài ăn tập cùng nhau ở tuyển quốc gia, gồm: Nguyễn Đức Chiến, Châu Ngọc Quang, Đỗ Thanh Thịnh, Đinh Thanh Bình hay Đặng Văn Lâm….

Mùa giải 2024-2025, CLB Ninh Bình với nòng cốt là các tuyển thủ quốc gia Việt Nam, đã lập kỷ lục khi vô địch Giải Hạng nhất với 19 trận thắng, 1 trận hòa sau 20 vòng đấu và giành số điểm kỷ lục 58/60 điểm. V-League ở đẳng cấp cao hơn song nếu duy trì phong độ đỉnh cao hiện tại, đội bóng cố đô Hoa Lư rất có thể vô địch giải đấu, như cách mà Hoàng Anh Gia Lai, Công an Hà Nội từng làm được trong quá khứ.