Điểm tên những hóa chất nguy hiểm có thể bị trộn trong thuốc giảm cân trôi nổi

Nhiều người lầm tưởng bản thân đang “ đào thải mỡ ” hay “thải độc” khi dùng viên giảm cân không rõ nguồn gốc, trong khi thực tế cơ thể đang bị tàn phá bởi những hoạt chất nguy hiểm từng bị cấm lưu hành.

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh – thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, các loại thuốc giảm cân trôi nổi trên thị trường hiện nay có thể bị trộn lén nhiều hóa chất độc hại, vốn không được phép sử dụng trong thực phẩm chức năng hay thuốc không kê đơn. Những chất này ban đầu có thể tạo hiệu quả giảm cân nhanh, nhưng hậu quả về lâu dài là nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Sibutramin

Sibutramin từng được dùng trong điều trị béo phì vì giúp tạo cảm giác no, từ đó làm giảm lượng thức ăn nạp vào. Tuy nhiên, hoạt chất này cũng làm tim đập nhanh, mạch máu co lại và huyết áp tăng cao khiến hệ tim mạch phải hoạt động quá tải.

“Điều nguy hiểm là người dùng có thể cảm thấy bình thường, nhưng bên trong tim đang bị vắt kiệt sức. Chỉ sau vài tuần, thành mạch có thể bị tổn thương nghiêm trọng mà không hề hay biết” , bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Từ năm 2010, sibutramin bị Mỹ và châu Âu cấm tuyệt đối sau khi phát hiện nguy cơ làm tăng biến cố tim mạch lên đến 16%.

Nhiều hóa chất độc hại bị cấm vẫn được lén trộn vào thuốc giảm cân trôi nổi. (Ảnh minh hoạ)

Phenolphthalein

Phenolphthalein là chất chỉ thị pH dùng trong phòng thí nghiệm và từng có mặt trong một số loại thuốc nhuận tràng, trước khi bị loại bỏ do có nguy cơ gây ung thư và đột biến gene.

Khi bị trộn vào viên giảm cân, chất này gây kích thích nhu động ruột, dẫn đến tiêu chảy kéo dài, mất nước, rối loạn điện giải và đặc biệt là hạ kali máu – yếu tố nguy cơ gây loạn nhịp tim và ngừng tim đột ngột .

“Người dùng thường lầm tưởng đang thải độc hay giảm mỡ, nhưng thực chất cơ thể đang bị mất cân bằng sinh học nghiêm trọng. Cảm giác nhẹ nhõm chính là biểu hiện của kiệt sức" , bác sĩ nhấn mạnh.

Fluoxetine

Fluoxetine là hoạt chất thuộc nhóm thuốc điều trị trầm cảm , tác dụng giảm cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, đây là thuốc hướng thần, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Việc tự ý sử dụng fluoxetine có thể dẫn đến bồn chồn, lo âu, mất ngủ, thay đổi cảm xúc. Đặc biệt, khi kết hợp với các chất kích thích khác, nguy cơ xuất hiện hội chứng serotonin – biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng – sẽ gia tăng.

Nhiều người sau khi ngừng thuốc còn rơi vào trạng thái trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, thay đổi hành vi mà không rõ nguyên nhân. “ Họ nghĩ đang uống viên giảm cân tự nhiên, trong khi thực chất đang dùng thuốc điều trị bệnh lý tâm thần”, BS Mạnh lưu ý.

Furosemide

Furosemide là thuốc lợi tiểu mạnh, thường dùng trong điều trị suy tim, suy thận hoặc phù nề. Tuy nhiên, chất này cũng thường bị lạm dụng để tạo hiệu ứng “sụt cân cấp tốc”.

Việc sử dụng furosemide không theo chỉ định y khoa có thể dẫn đến mất nước nghiêm trọng, giảm kali máu và nguy cơ suy thận, ngừng tim. Đây là một trong những hoạt chất nguy hiểm nếu bị lạm dụng trong các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

DMAA

DMAA (1,3-dimethylamylamine) là chất kích thích thần kinh trung ương, từng có mặt trong một số sản phẩm thể thao và thực phẩm giảm cân. Nó khiến người dùng cảm thấy tỉnh táo, đầy năng lượng và giảm cảm giác đói.

Tuy nhiên, DMAA cũng khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng cao và làm tăng nguy cơ đột quỵ . Nhiều quốc gia đã cấm lưu hành DMAA sau hàng loạt ca tử vong liên quan đến việc sử dụng sản phẩm chứa chất này.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh khuyến cáo, không có loại thuốc giảm cân nào an toàn nếu không rõ thành phần và nguồn gốc. Nhiều sản phẩm gắn mác “thảo dược”, “tự nhiên” nhưng thực tế có thể chứa các hoạt chất cực kỳ nguy hiểm.

“Giảm cân cần sự kiên trì, điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động và có sự giám sát y tế. Không nên đánh đổi sức khỏe, thậm chí là tính mạng, chỉ vì mong muốn giảm cân cấp tốc”, bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.