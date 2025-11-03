Điểm nóng xung đột ngày 3-11: Châu Âu trao thêm "bảo bối" cho Ukraine

Theo trang tin Infodefensa, tên lửa hành trình Ruta đang được Ukraine sử dụng mới tích hợp thành công hệ thống dẫn đường có tính chính xác vượt trội, giúp duy trì hiệu quả chiến đấu ngay cả khi gặp tình huống gây nhiễu.

Tên lửa Ruta mang phù hiệu Ukraine xuất hiện ở Triển lãm Eurosatory 2024. Ảnh: Militarnyi

Infodefensa tiết lộ công nghệ kể trên mang tên Hệ thống dẫn CNG (Compass-Navigation-Guidance), do UAV Navigation (công ty con thuộc tập đoàn công nghệ quốc phòng Grupo Oesía - Tây Ban Nha) thiết kế, tích hợp và thử nghiệm.

Báo cáo từ UAV Navigation chỉ rõ hệ thống CNG cho phép tên lửa Ruta hoạt động tự động, thực hiện thu thập mục tiêu cũng như dẫn đường quang học ở giai đoạn cuối trong cả những khu vực phủ sóng hệ thống định vị vệ tinh GNSS.

Việc tích hợp hệ thống dẫn đường CNG giúp tên lửa Ruta gia tăng đáng kể sức mạnh khi hoạt động chính xác ngay cả lúc vệ tinh bị gây nhiễu hoặc đánh lừa. Có CNG, Ruta có thêm khả năng hỗ trợ đồng bộ nhiều đơn vị, phối hợp vượt qua hệ thống phòng không đối phương.

Tên lửa hành trình Ruta do công ty hàng không châu Âu Destinus phát triển, xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm quốc phòng Eurosatory 2024.

Giới phân tích quân sự cho rằng việc tích hợp công nghệ dẫn đường có ưu điểm hoạt động độc lập khi bị tấn công điện từ hoặc làm lệch tín hiệu vệ tinh là bước tiến quan trọng đối với việc phát triển các thế hệ vũ khí hành trình hiện đại.

Trong khi đó, báo Kyiv Post ngày 2-11 đưa tin Tổng thống Volodymir Zelensky thông báo Ukraine đã nhận được 2 hệ thống phòng không MIM-104 Patriot từ Đức.



Việc chuyển giao hai hệ thống hỏa lực MIM-104 Patriot từ kho vũ khí Đức sang Ukraine từng được công bố hồi tháng 8-2025, do Đan Mạch, Lithuania và Na Uy tài trợ phần lớn kinh phí.

Dẫn lời Tổng thống Zelensky, Ukrinform cho biết thêm Ukraine và Mỹ cũng đang chuẩn bị một hợp đồng cung cấp 25 hệ thống Patriot.