Điểm nóng xung đột ngày 28-8: Ukraine chặn đứng mũi tiến công của Nga tại Pokrovsk

Theo các nguồn tin được Kyiv Post thu thập hôm 26-8, vào đầu tháng 8, lực lượng bộ binh Nga đã len lỏi qua các tuyến phòng thủ mỏng manh của Ukraine gần thị trấn Dobropillya, tận dụng thời tiết xấu để mở một mũi tiến công rộng.

Nếu được củng cố và tăng cường, bước tiến của Nga có thể phá vỡ hàng phòng thủ Ukraine trong khu vực và cắt đứt nguồn cung cấp cho Pokrovsk, một trung tâm đường bộ và hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine.

Lực lượng Ukraine. Ảnh: General Staff ZSU

Tuy nhiên, các cuộc phản công của Ukraine, bắt đầu trong tuần qua và gia tăng vào cuối tuần, đã chia cắt mũi tiến công của Nga thành nhiều mảnh và tái chiếm khoảng 1/3 lãnh thổ.



Máy bay Nga liên tục thực hiện các cuộc không kích trong khu vực nhưng lực lượng Ukraine đã giành lại quyền chủ động quanh mũi tiến công Dobropillya và các cuộc tấn công đang tiêu diệt các nhóm lực lượng Nga còn cố thủ.

Tính đến 24-8, quân đội Ukraine đã tái chiếm các làng Mykolaivka, Hrekivka và Volodymyrivka – tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của Nga trước đó.

Tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky hôm 25-8 xác nhận Volodymyrivka đã nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và khen ngợi các lực lượng tấn công đã thực hiện một chiến dịch được lên kế hoạch tốt và thành công.

Báo cáo từ Trung đoàn Tấn công 425 "Skala" của Ukraine cho biết các cuộc tấn công của họ đã chiếm được Mykolaivka, đánh bại và đẩy lui bộ binh từ Trung đoàn Súng trường Cơ giới 5 của Nga.

Các nguồn chính thức Ukraine cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn trong "vùng xám" phía Nam và Đông của Dobropillya, với một số đơn vị nhỏ của Nga vẫn còn lẩn trốn.

Tại khu vực phía Bắc của mặt trận phía Đông, thuộc khu vực Lyman, cách Pokrovsk khoảng 130 km về phía Đông Bắc, một cuộc tấn công khác của Ukraine đã thành công và chiếm được làng Novomyhailivka. Theo các tuyên bố và đoạn video do một trong những đơn vị tấn công là Lữ đoàn Tấn công số 3 tinh nhuệ công bố, các cuộc tấn công vũ trang phối hợp của Lữ đoàn 3, cùng với đơn vị bộ binh tác chiến đặc biệt thuộc cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), đã chiếm được ngôi làng với ít tổn thất.

Nhờ sự phối hợp của tình báo, máy bay tấn công, thiết bị hạng nặng và máy bay không người lái, các đơn vị Ukraine đã cải thiện vị trí chiến thuật và tăng cường phòng thủ dọc khu vực này.