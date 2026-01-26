Điểm nóng xung đột ngày 26-1: Lực lượng tinh nhuệ bậc nhất Đan Mạch tại Greenland

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai hoài nghi khả năng phòng thủ của Greenland, một lực lượng đặc biệt âm thầm nhưng giàu kinh nghiệm của Đan Mạch trở thành tâm điểm chú ý - Đội tuần tra Sirius.

Đơn vị này chỉ gồm khoảng 12 quân nhân, chia thành 6 tổ, mỗi tổ 2 người, cùng đàn chó husky tối đa 15 con. Phương tiện tác chiến chính của họ không phải xe bọc thép hay trực thăng mà là những chiếc xe trượt tuyết do chó kéo – phương thức tưởng chừng lỗi thời nhưng lại cực kỳ phù hợp với điều kiện Bắc Cực.

Đội tuần tra Sirius được đặt tên theo sao Thiên Lang – ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm Bắc Cực. Ảnh: Telegraph

Theo Telegraph, ông Donald Trump từng mỉa mai việc Đan Mạch tăng cường các đội xe trượt do chó kéo không giải quyết được gì. Tuy nhiên, giới quân sự cho rằng nhận định này đánh giá quá thấp môi trường khắc nghiệt của Greenland – nơi công nghệ hiện đại nhiều khi trở nên vô dụng.

Hoạt động nơi con người khó tồn tại

Bắc Greenland là vùng đất của băng giá, bão tuyết và bóng tối kéo dài nhiều tháng. Nhiệt độ mùa đông có thể xuống tới âm 55 độ C, gió mạnh khiến máy bay khó hoạt động, vệ tinh quan sát bị hạn chế, còn phương tiện cơ giới dễ bị đóng băng.

Trong điều kiện đó, chó kéo xe và con người được huấn luyện đặc biệt lại là lựa chọn hiệu quả nhất.

Mỗi chuyến tuần tra của Sirius kéo dài tới 5 tháng, di chuyển hàng trăm cây số dọc bờ biển hoang vu dài hàng ngàn km, nơi gần như không có khả năng cứu hộ nếu xảy ra tai nạn.

Các binh sĩ sống trong lều, hầm tuyết, tự săn bắn và hoàn toàn phụ thuộc vào đàn chó – vừa là phương tiện, vừa là bạn đồng hành.

Vũ khí cũ nhưng đáng tin

Trang bị của đội Sirius khá khiêm tốn. Vũ khí chính là súng trường M1917 Enfield – loại súng nạp đạn tay có nguồn gốc từ Thế chiến I.

Dù không hiện đại, đây lại là loại súng hiếm hoi được đánh giá là hoạt động ổn định trong giá lạnh khắc nghiệt, nơi nhiều vũ khí hiện đại dễ bị trục trặc.

Ngoài kỹ năng quân sự, binh sĩ Sirius còn phải học thú y, săn bắn, định hướng bằng sao trời, sinh tồn dài ngày và đối phó với các mối nguy như gấu Bắc Cực hay bò xạ hương.

Đàn chó kéo xe là "đồng đội" không thể thiếu của lực lượng tuần tra Sirius ở Bắc Greenland. Ảnh: Telegraph

Sức mạnh bền bỉ



Trước những phát ngôn của ông Trump, Đan Mạch đã công bố gói tăng cường quốc phòng lớn, bao gồm tàu tuần tra và máy bay không người lái tầm xa cho Greenland.

Tuy vậy, các chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng đội tuần tra xe trượt chó vẫn giữ vai trò không thể thay thế ở những khu vực hẻo lánh nhất tại Greenland.

Trong bối cảnh quân sự hiện đại phụ thuộc ngày càng nhiều vào công nghệ, đội Sirius cho thấy ở Bắc Cực, sức mạnh không chỉ đến từ vũ khí tối tân mà còn từ kinh nghiệm, sức chịu đựng và sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên.

Ở Greenland, những bước chân bền bỉ của đàn chó kéo xe vẫn là tuyến phòng thủ đầu tiên – lặng lẽ nhưng hiệu quả.

Trao đổi với The Sun, ông Torben Orting Jorgensen, cựu Phó Đô đốc Hải quân Đan Mạch, nhấn mạnh: "Greenland là môi trường rộng lớn, khắc nghiệt và cực kỳ thù địch. Nếu không có kiến thức và kinh nghiệm hoạt động tại đây, bất kỳ lực lượng quân sự nào cũng có thể đối mặt với thảm họa."