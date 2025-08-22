Điểm nóng xung đột ngày 22-8: Kế hoạch vũ khí "khủng" của Ukraine

"Đến tháng 12, chúng tôi sẽ có thêm nhiều tên lửa này. Và từ cuối tháng 12 hoặc tháng 1, tháng 2 năm sau, tiến trình sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 20-8.

Ông cho biết Flamingo đã trải qua các đợt thử nghiệm thành công và được xem là loại tên lửa hiệu quả nhất hiện nay của Ukraine, có khả năng bay xa tới 3.000 km.

Công nhân kiểm tra tên lửa hành trình Flamingo tại nhà máy bí mật của Fire Point ở Ukraine vào ngày 18-8. Ảnh: AP.

Công ty Fire Point của Ukraine đang đảm nhiệm việc phát triển và sản xuất Flamingo. Bà Iryna Terekh, giám đốc sản xuất của công ty, nói với hãng AP ngày 21-8 rằng nhà máy này đang chế tạo một quả/ngày và mục tiêu là tăng lên 7 quả/ngày vào tháng 10.

Flamingo lần đầu được công bố trước công chúng hôm 17-8, khi nhiếp ảnh gia Efrem Lukatsky của AP đăng tải hình ảnh loại vũ khí này.

Vũ khí tầm xa do chính Ukraine sản xuất được coi là yếu tố quan trọng trong chiến lược phòng thủ, trong bối cảnh các đối tác phương Tây chậm giao vũ khí, còn một số hệ thống cung cấp cho Kiev lại kèm theo giới hạn sử dụng.

Tháng 11-2024, Tổng thống Zelensky từng công bố Ukraine đã chế tạo 100 tên lửa đầu tiên. Đến tháng 4, ông cho biết hơn 40% vũ khí sử dụng ở tiền tuyến đã được sản xuất trong nước, trong đó có tới 95% số UAV.

Tháng 6 vừa qua, truyền thông Ukraine đưa tin tên lửa đạn đạo tầm ngắn Sapsan cũng đã vượt qua thử nghiệm chiến đấu và chuẩn bị sản xuất hàng loạt. Ngoài ra, Kiev còn phát triển loại vũ khí lai ghép giữa tên lửa và UAV mang tên Palianytsia.

Bên cạnh nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí trong nước, Ukraine cũng tìm cách mở rộng hợp tác quốc tế. Trong phát biểu mới đây, ông Zelensky tiết lộ Ukraine đã đề xuất với Mỹ "thỏa thuận UAV" trị giá 50 tỉ USD trong 5 năm, với mục tiêu sản xuất 10 triệu chiếc mỗi năm.

Ông cũng cho biết Kiev lên kế hoạch mua 90 tỉ USD vũ khí Mỹ trong khuôn khổ đảm bảo an ninh cho Ukraine. "Số lượng này khá công bằng" - ông nói.