Điểm nóng xung đột ngày 20-10: Bức ảnh chưa từng có về tiêm kích được Nga “giấu kín”

Hình ảnh bên trong khoang vũ khí sau của Su-57 Felon, tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga, được kênh Telegram thân Nga "Fighter-Bomber" công bố vào ngày 17-10. Hình ảnh này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên nhiều tài khoản quốc phòng, theo The Aviationist.

Khoang vũ khí mở cho thấy hai giá treo vũ khí, có thể mang hai loại vũ khí đối không hoặc đối đất.

Một khoang vũ khí tương tự nằm phía trước, giữa hai cửa hút gió. Tiêm kích còn có hai khoang nhỏ hơn ở gần gốc cánh.

Cả hai khoang chính - nằm giữa hai động cơ - trước đây đã từng được nhìn thấy qua các góc chụp từ dưới bụng máy bay, nhưng đây có thể là lần đầu tiên hình ảnh cho thấy khoang được mở ra.

Khoang phía sau nối liền với cụm phía đuôi, nằm giữa hai ống xả, được cho là chứa cảm biến radar hướng sau.

Theo nhà phân tích hàng không quân sự Nga Guy Plopsky, ít nhất ba đợt bàn giao Su-57 có thể đã diễn ra trong tháng 9 và 11-2024.

Ông cho rằng những chiếc giao trong năm 2024 vẫn sử dụng động cơ AL-41 cũ, trong khi động cơ Al-51 tiên tiến hơn dự kiến sẽ được lắp trên các khung thân bàn giao từ năm 2025 trở đi.

Hai cửa mở của khoang vũ khí trong thân phía sau của tiêm kích Su-57 cho thấy mỗi bên đều có một giá treo vũ khí. Ảnh: Fighter-Bomber

Chưa có thông tin chính thức về loại tên lửa mà khoang vũ khí trong thân tiêm kích có thể mang. Tuy nhiên, nếu đó là tên lửa đối không tầm xa thì có thể là R-37M hoặc R-77M.

Tạp chí The War Zone từng đưa tin Nga đã triển khai R-37M và R-77M tại Ukraine trong tháng 5 và tháng 7-2024, trong đó R-37M có phiên bản có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Các bản dựng độc lập cho thấy khoang bụng Su-57 có thể mang tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-69 (X-69) hoặc bom lượn Grom-E1/E2.

Vũ khí Grom lần đầu được ghi nhận sử dụng ở Ukraine vào tháng 3-2023, còn X-69 vào tháng 2-2024, dựa trên các mảnh vỡ thu được. Chúng nhiều khả năng được phóng từ Su-34.

Su-57 được thiết kế như máy bay chiến đấu đa nhiệm hạng nặng, có thể đảm nhiệm cả vai trò chiếm ưu thế trên không lẫn tấn công mặt đất.

Khác với chiến đấu cơ F-22 và F-35 của Mỹ, Su-57 đánh đổi một phần khả năng tàng hình để có tầm hoạt động xa và tải trọng vũ khí lớn hơn.

Hiện nay, Nga không sử dụng Su-57 trong các chiến dịch ở Ukraine.

Mọi nhiệm vụ tuần tra không chiến (CAP), tấn công tầm xa, ngăn chặn và yểm trợ mặt đất đều do Su-30SM/SM2, Su-35S, Su-34 Fullback và Su-25 Frogfoot đảm nhận.

Điều này cho thấy Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga (VKS) đang giữ kín năng lực thật sự của Su-57, để dành cho cuộc xung đột lớn hơn mà họ dự liệu với NATO.