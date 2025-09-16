Theo Bộ Quốc phòng Anh (MoD), những chiếc UAV này do Ukraine thiết kế với sự hỗ trợ của các nhà khoa học Anh, có hiệu quả cao trong việc tiêu diệt các máy bay tấn công một chiều mà Moscow liên tục phóng tới các thành phố của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng John Healey đã công bố thêm chi tiết về dự án UAV mới tại một triển lãm thương mại ở London hôm 11-9. Đây là sáng kiến đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận chia sẻ công nghệ với Kiev.

Dự án chung này có tên mã là "Bạch tuộc", là một loại UAV đánh chặn tiên tiến, chi phí thấp, được thiết kế để truy đuổi và tiêu diệt các mối đe dọa đang bay tới như UAV và tên lửa. Điều này giúp tiết kiệm các tên lửa phòng không đắt đỏ hơn để dành đối phó với những vũ khí mạnh hơn của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. Ảnh: PA

Bộ Quốc phòng cho biết các UAV mới đã chứng minh được hiệu quả trước các máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất mà Nga đang sử dụng, đồng thời có chi phí sản xuất rẻ hơn nhiều so với các tên lửa phòng không truyền thống.

Anh cho biết mỗi UAV đánh chặn sẽ có chi phí sản xuất chưa tới 10% so với giá trị mục tiêu Nga mà nó có thể tiêu diệt, ước tính chỉ vào khoảng vài chục ngàn USD. Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính mỗi UAV Shahed có giá khoảng 35.000 USD.

Thủ tướng Keir Starmer gọi dự án chung này là "một cột mốc lịch sử" và khẳng định Anh sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine cùng các đồng minh.

Ông Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã công bố quan hệ đối tác công nghiệp Anh–Ukraine vào đầu mùa hè năm nay. Hồi đầu tháng 9, thỏa thuận này được mở rộng ở Kiev, nơi Bộ trưởng Quốc phòng ký một hiệp định cho phép đồng phát triển và chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ.

Mục tiêu của dự án Bạch tuộc là sản xuất "hàng ngàn chiếc" mỗi tháng để cung cấp cho Ukraine.Bộ Quốc phòng Anh từ chối tiết lộ nhà sản xuất nào đứng sau dự án hoặc chính xác địa điểm sản xuất UAV tại Anh.

Trong những tháng gần đây, UAV đánh chặn đã trở thành một công cụ phòng không then chốt của Ukraine khi Nga mở rộng các cuộc tấn công bằng UAV hằng đêm.

Vào tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đặt mục tiêu các công ty phải sản xuất 1.000 UAV mỗi ngày, buộc các nhà sản xuất tăng tốc để bắt kịp với Moscow.

Trong khi đó, Nga đã mở rộng đáng kể nhà máy chính nơi sản xuất các biến thể của UAV Shahed-136 do Iran thiết kế, đồng thời xây dựng thêm các bãi phóng UAV mới. Theo Business Insider, Moscow hiện có khả năng phóng hàng trăm chiếc UAV vào Ukraine chỉ trong một đêm; một số đánh giá từ phương Tây cho rằng con số này có thể tăng vọt lên tới 2.000.