Điểm nóng xung đột ngày 14-8: Động thái mới của Hải quân Nga

Ngày 11-8, tờ Defense Express dẫn nguồn tin từ truyền thông Nga nhấn mạnh trung tâm này sẽ trở thành một phần quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới các địa điểm vận hành máy bay không người lái (UAV) trinh sát, tấn công như Forpost và Orion.

Các máy bay không người lái này sẽ thực hiện giám sát 24/24 các vùng lãnh thổ dọc theo tuyến đường biển phía Bắc, đồng thời tăng cường an ninh xung quanh căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga.

Ngoài ra, trung tâm này cũng sẽ chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và phân tích thông tin tình báo mà máy bay không người lái thu thập được trong các chuyến bay trinh sát.

Hải quân Nga thành lập trung tâm điều khiển máy bay không người lái đầu tiên tại bán đảo Kamchatka. Ảnh: Kyiv Post

Theo các nguồn tin Nga, một trung tâm như vậy sẽ "tăng cường hiệu quả" của các hoạt động máy bay không người lái và bảo đảm giám sát liên tục các khu vực quan trọng ở phía Bắc. Trong đó ưu tiên bảo đảm an ninh cho tàu ngầm hạt nhân và khả năng tiếp cận các vùng biển mà không bị bất kỳ hạn chế hay trở ngại nào.

Truyền thông Nga nhấn mạnh sự phát triển này là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm tạo ra một mạng lưới máy bay không người lái ở vùng Viễn Đông.



Động thái trên diễn ra ngay sau khi Mỹ triển khai hai tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio tới gần Nga gần đây.

Cách nay không lâu, các hình ảnh vệ tinh từ Maxar cho thấy Nga đã lắp đặt lưới chống máy bay không người lái trên cầu tàu tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân Rybachiy ở Kamchatka. Qua đó cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng về việc bảo vệ các tài sản quân sự quan trọng.

Đáng chú ý, vào đầu tháng 7, chính quyền khu vực Kamchatka đã bắt đầu hạn chế truy cập internet di động, theo lời Thống đốc Vladimir Solodov.

Ông Solodov nói: "Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn và vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại trong lãnh thổ Kamchatka. Về vấn đề này, chúng tôi đã thực hiện các quy định mới, bao gồm các hạn chế về hàng hải trong vịnh Avacha, sử dụng internet và định vị địa lý".

Các nhà phân tích quân sự lưu ý vị trí của bán đảo Kamchatka đóng vai trò chiến lược trong việc kiểm soát không chỉ tuyến đường biển phía Bắc, mà còn cả quyền tiếp cận eo biển Bering và các vùng lãnh thổ Bắc Cực lân cận.

Việc bổ sung một trung tâm chỉ huy máy bay không người lái được kỳ vọng sẽ giúp Nga duy trì hiện diện trên không liên tục tại những khu vực này - trước đây vốn phụ thuộc vào máy bay có người lái.