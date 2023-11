Diễm My 9X phủ nhận khi bị đưa tin mang thai trước đám cưới

Chiều 5/11, Diễm My 9X lên tiếng phủ nhận thông tin mang thai. Nữ diễn viên chia sẻ: "Sáng nay, My vẫn chạy bộ bình thường nha mọi người ơi. Chưa có tin vui gì đâu. Vẫn chạy như ngựa".

Cùng thời điểm, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật các hoạt động cá nhân như chạy bộ, xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim... Theo nguồn tin của Tiền Phong , Diễm My và hôn phu hiện gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng cho lễ cưới. Hôn lễ của họ diễn ra vào cuối tháng 12. Cả hai dành gần một năm qua để chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Hôn lễ của Diễm My và hôn phu sẽ diễn ra vào tháng 12. Ảnh: NVCC

Trước đó, trên trang cá nhân, Diễm My đăng tải đoạn video ngắn ghi lại quá trình phát triển của một thai nhi. Hành động này của nữ diễn viên khiến khán giả nghi vấn cô đang mang thai con đầu lòng.

Diễm My và doanh nhân Vinh Nguyễn đã đồng hành cùng nhau suốt 6 năm. Diễn viên thường xuyên xuất hiện cùng người yêu tại các sự kiện.

Năm 2016, cả hai quen biết sau cuộc gặp gỡ tại Liên hoan phim Australia và tiến tới mối quan hệ yêu đương. Vinh Nguyễn ở Australia còn Diễm My sống tại Việt Nam.

Suốt thời gian yêu, cả hai từng rạn nứt nhưng tái hợp và viên mãn đến hiện tại. Diễm My chia sẻ cô yêu sự đĩnh đạc, trưởng thành của bạn trai. 6 năm bên nhau, cô đằm thắm, bớt nóng tính hơn.

"Bạn trai cũng sẵn sàng hỗ trợ nếu tôi cần. Nói chung, chúng tôi có sự tin tưởng. Lúc nào, tôi cần thì anh luôn hỗ trợ. Nhưng bản thân tôi ít đòi hỏi lắm. Tôi cảm thấy mình dư dả, không bị thiếu thốn khi làm nghề", Diễm My 9X bộc bạch.

Diễm My 9X tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990, cô được nhớ đến trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình như Gái già lắm chiêu phần 1, Cô Ba Sài Gòn, Chạy đi rồi tính, Tình yêu và tham vọng, web series Tứ đại mỹ nhân... Nghệ danh 9X được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My.