Bà Rịa – Vũng Tàu được biết đến là địa một trong những địa phương có GRDP bình quân đầu người nằm trong top đầu cả nước. Theo số liệu của Cục Thống kê Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2021, GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 12.154 USD (tính cả dầu khí) tương đương 281,2 triệu đồng và đạt khoảng 7.141 USD (không tính dầu khí) tương đương 163,4 triệu đồng.

Nếu xét riêng GRDP bình quân không tính dầu khí, GRDP bình quân đầu người của tỉnh hiện đang tương tương với Thái Lan (khoảng 7.200 USD, theo dữ liệu của IMF).

Theo báo cáo của Cục Thống kê Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách địa phương ước 9 tháng là 84.818,2 tỷ đồng, đạt 118,53% so với dự toán và tăng 35,27% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu về dầu thô 34.705,9 tỷ đồng, chiếm 40,92% tổng thu, đạt 209,07% so với dự toán và tăng 2,1 lần; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu 16.740 tỷ đồng, chiếm 19,74% tổng thu, đạt 82,46% so với dự toán và giảm 8,22%; thu nội địa 33.372,3 tỷ đồng, chiếm 39,34%, đạt 96,3% so với dự toán và tăng 20,48%.

Với kết quả này, Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong 4 địa phương đã vượt qua mốc 50.000 tỷ đồng về số thu ngân sách cùng với TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng.

Nguồn: Cục Thống kê các địa phương

Trong khi đó, Cục Thống kê Bà Rịa - Vũng Tàu ước tính chi ngân sách địa phương đạt 12.547,1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022, đạt 51,79% so với dự toán và giảm 6,12% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chi đầu tư phát triển 5.866,7 tỷ đồng, chiếm 46,76% tổng thu, đạt 44,95% so với dự toán và giảm 5,56%; chi thường xuyên 6.628,6 tỷ đồng, chiếm 52,83% tổng chi, đạt 62,77% so với dự toán và tăng 0,14%.

Về vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn, trong 9 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 31.365,7 tỷ đồng, tăng 10,95% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 9.462,5 tỷ đồng, giảm 2,27%; vốn đầu tư của dân cư và tư nhân 12.962 tỷ đồng, tăng 33,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 6.844,8 tỷ đồng, tăng 21,63%.

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 của Bà Rịa - Vũng Tàu ước tăng 6,99% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do IIP công nghiệp chế biến chế tạo tăng 12,75%. Tính chung 9 tháng năm 2022, IIP toàn ngành tăng 5,78% (quý 1/2022 tăng 3,57%; quý 2 tăng 4,51%; quý 3 tăng 5,96%).

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết, chính sách điều hành giá linh hoạt với việc giảm thuế môi trường để điều chỉnh giảm giá xăng sau một thời gian tăng giá đã giảm sức ép cho lạm phát và hỗ trợ mạnh mẽ cho tăng trưởng tiêu dùng, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; giảm chi phí vận tải, qua đó giúp ổn định giá cả các loại hàng hóa khác.

Theo đó, giá cả thị trường tháng 9 trên địa bàn tỉnh tăng nhẹ 0,51% so với cùng kỳ năm trước, không có hiện tượng sốt giá bất thường; bình quân quý 3/2022 tăng 1,02%; lũy kế 9 tháng tăng 2,45%.

Liên quan đến tình hình xuất, nhập khẩu, báo cáo cho hay, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước 9 tháng là 6.280,3 triệu USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Kim loại thường khác và sản phẩm tăng 1,8 lần; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng 41,57%; chất dẻo (Plastic) nguyên liệu tăng 27,56%; xơ, sợi dệt các loại tăng 22,79%.

Về thị trường xuất khẩu, châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu chính của tỉnh với tỷ trọng 64,91% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, tăng 12,09%; châu Âu tăng 2,4 lần, chiếm 3,63% tổng kim ngạch xuất khẩu; châu Mỹ tăng 1,3 lần, chiếm 7,14%.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh 9 tháng ước đạt 6.180 triệu USD, tăng 11,81% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim loại thường khác tăng 2,8 lần; vải các loại tăng 1,7 lần; khí đốt hóa lỏng tăng 39,64%; hóa chất tăng 35,65%; phân bón các loại tăng 32,44%.

Cục Thống kê địa phương nhận định, với kết quả tăng trưởng khá cao trong 9 tháng của ngành công nghiệp và sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực dịch vụ, dự báo tăng trưởng GRDP năm 2022 sẽ đạt từ 7-7,6%.