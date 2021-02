Địa Cầu trong mắt các phi hành gia thế giới: Một nghìn lẻ một câu chuyện xúc động

Không ai nói trước cho bạn biết vũ trụ có hình dáng gì. Từ bên ngoài không gian, Trái Đất thật sống động. Một sắc xanh rợn ngợp của cỏ cây hòa quyện cùng cái sâu thăm thẳm của đại dương, những tia cực quang nhảy múa, những cơn bão lóe lên như những con đom đóm.

Những vùng đất được chia rẽ theo cách cổ xưa nhất theo những kiến tạo tự nhiên vốn có của chúng. Hay một lớp khí quyển vô hình đang bảo bọc con người khỏi đêm trường đen tối đằng đẵng ngoài không gian.



Tất cả, tất cả những điều đó đều được phi hành gia thu vào mắt khi lơ lửng ngoài vũ trụ.

Địa Cầu trong mắt các phi hành gia thế giới

Không trọng lượng – Một trải nghiệm vô thực, ít nhất là với lần đầu tiên. Tân phi hành như được trở lại những ngày thơ bé, khi lần đầu tiên học cách bước đi và thích thú khi ngủ trên trần nhà. Cánh tay đơ cứng và mái tóc dựng ngược lên, tất cả mọi thứ đều lơ lửng trên không trung.

Từ buổi bình minh của Kỷ nguyên không gian, chỉ khoảng 570 người đã từng được ra ngoài không gian. Theo những phi hành gia, họ bay theo quỹ đạo Trái Đất mỗi 90 phút, từ bình minh cho đến khi mặt trời lặn, trong một vòng lặp không ngừng.

Họ được ngắm hình vẻ đẹp hùng vĩ của Trái Đất từ ngoài vũ trụ, những tiếng nổ lách tách, xúc cảm khi bước ra ngoài không gian và hơn hết, một nỗi sợ vô hình sẽ biến mất mãi mãi nếu họ hụt bước.

Mỗi người trong họ đều có những trải nghiệm riêng biệt. Một số người được đặt chân lên mặt trăng, số khác lại men theo quỹ đạo Trái Đất. Và hàng chục năm sau sự khởi sinh của việc chinh phục không gian, Beth Moses, người phụ nữ đầu tiên đã đi vào không gian.

Cô được đưa vào một chiếc tàu vũ trụ thương mại, vượt khỏi quỹ đạo 90km, nơi con người tin rằng là cửa ngõ đi vào không gian.

Chủ đề xuyên suốt buổi phỏng vấn với hơn 50 phi hành gia đã trở thành một sự thôi thúc to lớn cho những người khác chinh phục không gian. Hầu hết những phi hành gia cho rằng, nếu tất cả nhân loại có thể đặt chân ra ngoài không gian như cách họ vẫn sống trên mặt đất, cả thế giới sẽ thay đổi một cách kinh ngạc.

Những xúc cảm từ việc ngắm nhìn Trái Đất từ phía xa đã được gọi là "hiệu ứng toàn cảnh", một trải nghiệm đầy thiêng liêng và mang màu sắc vĩ đại của tôn giáo.

Yuri Gagarin, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của loài người, đã phát biểu vào thời điểm căng thẳng của Chiến tranh lạnh và quá trình chạy đua vào ngành công nghiệp vũ trụ: "Được bay vòng quanh quỹ đạo Trái Đất đã cho tôi thấy sự nhiệm màu của hành tinh mình đang sống. Và con người ta cần bảo tồn và nhân rộng vẻ đẹp đó, chứ không phải điều ngược lại."

Nhiều thập kỷ sau đó, vô số phi hành gia trở về từ vũ trụ đều không giấu được những sự xúc động của mình trước vẻ đẹp tuyệt mỹ đó. Ngay cả Neil Armstrong, vốn được biết là phi hành gia kín tiếng và rắn rỏi cũng tìm thấy nàng thơ riêng của mình giữa lòng vũ trụ.

Trong lần đầu tiên cựu phi hành gia của NASA, Mike Massimino được chiêm ngưỡng cảnh quan này từ xa, ông cảm thấy mình nên nhắm tịt mắt lại như thể cảnh tượng trước mắt ông là một bí mật cần được che giấu mãi mãi.

"Cảnh tượng đó quá tuyệt vời," ông nói tiếp. "Ý tôi là sao một thứ quá sức đẹp đẽ đó có thể được nhìn thẳng từ con mắt phàm tục của loài người."

Trong lần đầu tiên cất cánh, mỗi nhà phi hành gia lại có một cảm xúc khó tả khác nhau. Với Al Worden, người đi trên chiếc tàu Apollp 15 trong năm 1971, phóng thẳng lên mặt trăng không khác gì đi trên một chiếc xe phóng về phía trước khi bạn bỏ chân phanh ra.

Nhưng với Charlie Duke, phi hành gia trên tàu Apollo 16 và Dorothy Metcaf-Lindenburger trên một chiếc tên lửa khác, đều cho rằng thời điểm đó vô cùng đáng sợ, "như một cú đá thật lực vào sau lưng" cùng với sự rung lắc dữ dội chưa từng có. Hay với cựu phi hành gia NASA Nicole Scott, ông cảm thấy cơ thể mình co giãn ra như một chiếc kẹo dẻo.

Trong một phút bạn đang nghe tiếng đếm ngược từ Space Coast ở Florida và ngay phút sau, bạn đã đi được nửa vòng Trái Đất. Đột nhiên, bóng tốt tràn ngập bên ngoài khung cửa và đồ vật bắt đầu lơ lửng trên không là những dấu hiệu đầu tiên bạn đã thoát khỏi vòng kiềm tỏa của lực hút Trái Đất để tiến vào không gian.

Ngay cả với những phi hành gia kì cựu nhất, bước đi đầu tiên ngoài vũ trụ luôn đầy mới mẻ.

Cách duy nhất để quen với điều đó là di chuyển từ từ và nhẹ nhàng "như một con mèo", theo cách nói của nhà du hành vũ trụ người Nga Sergey Ryazansky. "Di chuyển quá mạnh bạo và bạn sẽ lập tức đụng đầu vào tường. Trong hai tuần đầu tiên, chúng tôi có vô số vết bầm tím trên người."

Nhưng sẽ nhanh thôi, việc lơ lửng trong không trở nên dễ dàng với những nhà phi hành gia. Không trọng lực dần trở thành một yếu tố thú vị trong cuộc sống thường ngày của họ. Họ bay theo kiểu Superman và thực hiện những cú nhào lộn trên không để chọn ra người thắng cuộc. Và rồi, họ ném kẹo và đồ ăn vặt vào mồm nhau và gọi đó là "trò chơi ngu ngốc của phi hành gia", theo cựu phi hành gia Pam Melroy.

Sau khi đã quen thuộc với việc du hành không gian, Sandy Magnus đã đưa ra một nhận định chắc nịch: "Trọng lực là một thứ kinh khủng. Chúng tôi đã hoàn toàn thông thạo với môi trường mới này…

Và khi chúng tôi phải trở về Trái Đất, điều đấy kiểu như ‘Trời đất, đây là thứ gì vậy? Tôi không thể tin nổi tôi đã sống ở đây cả cuộc đời.’ Điều đó thật tồi tệ, mỗi ngày chúng tôi đều cảm thấy bị đè nặng bởi một thứ lực vô hình."

Trong không gian vô tận, có nhiều cách để phân biệt một phi hành gia mới vào nghề hay một người đã có nhiều năm kinh nghiệm. Đầu tiên là khả năng nhận biết một châu lục chỉ từ cái nhìn đầu tiên, kể cả đó là sa mạc châu Phi hay châu Úc. Kế tiếp là sự linh hoạt của các ngón chân. Tuy nhiên điều này lại dẫn tới những hệ lụy khác: phần trên của chân hình thành những vết chai và những vết chai ở dưới thì tiêu biến dần.

"Khoảng sau một tháng vào vũ trụ, tất cả da sẽ bong dần ra như một con rắn đang trong thời kỳ lột da vậy," theo phi hành gia Chris Cassidy. "Tôi vẫn nhớ khi tôi cởi tất ra, toàn bộ da chết trào ra và bay lơ lửng xung quanh. Rồi khi tôi nhìn xuống chân, chúng trông mềm mịn như da em bé vậy."

Việc bay vào không gian còn làm xáo trộn vị giác của bạn. Phi hành gia Scott Kelly đã thú thực ông có những cơn thèm ăn bất thường, "nó giống như thời kỳ mang bầu của nữ giới". Với phi hành gia, đồ ăn được chuẩn bị trong tàu vũ trụ luôn nhạt nhẽo.

Thường là những bữa ăn được đóng gói theo kiểu quân đội nhưng thỉnh thoảng vẫn có trái cây tươi sau những lần tiếp tế hay đồ được gửi từ gia đình bạn. Mỗi nhà du hành vũ trụ sẽ có cách riêng của họ để biến tấu món ăn. Với Vande Hei, ông thêm tỏi xay nhuyễn vào hầu hết tất cả các bữa còn với những người khác, tương ớt Sriracha là vị cứu tinh cho cả bữa ăn.

Theo một số bài kiểm tra đầu vào, ngạc nhiên thay ngành công nghiệp vũ trụ có một số lượng lớn những nhạc sĩ. Đến mức họ còn thành lập một ban nhạc với chỉ riêng những nhà du hành vũ trụ. Ban nhạc đó được đặt tên "Max Q", điểm mà ứng suất khí động học trên tàu vũ trụ là cao nhất.

Các tiết mục của họ là những bản nhạc kinh điển như "Take it easy" của Eagles, "Listen to the music" của Doobie Brothers hay "Crazy little thing called love" của nhóm nhạc sống mãi với thời gian Queen.

Max Q được thành lập sau Thảm họa tàu con thoi Challenger vào năm 1986 như một cách lên tinh thần cho những người du hành vũ trụ. Một cách tuyệt vời để họ gợi nhớ về văn minh nhân loại trên mặt đất.

Từ khi NASA cho phép đưa đàn ghi-ta vào vũ trụ, "nó được sử dụng mỗi ngày," theo phi hành gia người Canada Chris Hadfield, "Mỗi tối trở nên ấm cúng hơn khi mỗi người chơi những điệu nhạc truyền thống ở đất nước họ lớn lên."

Âm nhạc còn là liều thuốc tinh thần cho những nỗi đau khôn nguôi của phi hành gia. Culbertson, một phi hành gia người Mỹ, khi sự kiện khủng bố 11/9 xảy ra, anh vẫn còn đang lơ lửng trong không trung.

Khi biết tin một người bạn của mình Charles "Chic" Burlingame đã thiệt mạng trong sự kiện này, Culbertson đã dùng âm nhạc để kiềm lại những cảm xúc dâng trào bên trong mình.

Chiến tranh, thiên tai, khủng bố. Những thứ vốn luôn tồn tại trên đất liền ấy dường như biến mất ngoài không gian. Bên ngoài vũ trụ bao la ấy, thứ duy nhất còn tồn tại có lẽ là tình đồng đội, sợi dây gắn kết giữa người với người ất đã giúp họ vượt qua sự tĩnh lặng đến đáng sợ của bóng đêm.

Và kể cho họ có đến từ những quốc gia khác nhau, lớn lên trong những nền văn hóa riêng biệt, hay kể cả những nơi đối đầu nhau về mặt ý thức hệ, thì những năm tháng cùng nhau tập luyện đã kéo họ lại gần nhau hơn bao giờ hết.

"Chúng tôi sinh ra tại những quốc gia khác nhau, chúng tôi có những lý tưởng khác nhau," theo Pavel Vinogradov, phi hành gia Liên Xô cũ. "Nhưng tất cả đồng đội người Mỹ của tôi đều là chuyên gia trong lĩnh vực này…Điều quan trọng nhất là anh có thể tin tưởng người bạn mình như cách anh tin vào chính bản thân mình vậy."

Địa cầu là một nơi tuyệt đẹp với tất cả phi hành gia. Từ ngoài không gian, cách bạn nhìn thế giới sẽ đầy khác biệt. Toàn bộ lục địa lấp đầy trong mắt bạn. Những quốc gia lướt qua trong chớp nhoáng.

Cả dải ngân hà hiển hiện trước mắt. Theo Michael Lopez Alegria, "Được ngắm nhìn Trái Đất từ khoảng cách xa như vậy, tôi cảm tưởng như mình đang được chiêm ngưỡng trọn vẹn lịch sử loài người."