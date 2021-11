Đi nhặt trái bóng chuyền, phát hiện người đàn ông cởi trần chết trong bụi cỏ

Đến 19h ngày 2/10, Công an TP.Thuận An vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của một người đàn ông chưa rõ danh tính được phát hiện tử vong trong bụi cỏ.

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày một nhóm người đánh bóng chuyền trên đường D11-N4 trong KDC Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lúc này, trái bóng văng đi xa sau khi đánh và người dân lại nhặt.

Công an lấy lời khai những người có liên quan.

Tuy nhiên, khi người dân lại bụi cỏ nhặt trái bóng thì tá hoả phát hiện người đàn ông cởi trần cơ thể tím tái và đã tử vong. Quá hoảng sợ, người dân liền trình báo lên công an địa phương.

Nhận tin báo, công an TP.Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Ghi nhận tại hiện trường nơi phát hiện nạn nhân tử vong là bãi đất trống, cỏ mặc um tùm. Gần đó có một sân đánh bóng chuyền nên người dân thường ra đây để chơi.

Do nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân nên chưa xác định được danh tính. Hiện công an TP.Thuận An đang điều tra làm rõ cái chết của nạn nhân.