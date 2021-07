Đi làm thủ tục ly hôn, cô gái trẻ ngủ nhờ rồi trộm tiền nhà người quen bên chồng

Ngày 6/7, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1999, trú tại xóm 14 xã Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó vào ngày 5/7, công an nhận được tin báo của gia đình anh Lê Sỹ Sơn (SN1976, trú tại thôn 1, xã Cao Sơn) về việc bị kẻ gian lấy trộm 41.500.000đ tiền mặt.

Anh Sơn cho biết, trước đó vào ngày 28/6, gia đình anh có vay ngân hàng số tiền 200 triệu để phát triển kinh tế. Sau khi nhận được tiền gia đình anh đã trả nợ 50 triệu và cất giữ 150 triệu để dự định mua máy cày làm ăn.

Đối tượng Hiền tại cơ quan công an.

Đến sáng ngày 5/7, gia đình anh Sơn kiểm tra số tiền 150 triệu thì phát hiện bị kẻ gian lấy trộm mất 41.500.000đ trong tổng số tiền đó.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã lập tức vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, việc bảo quản tiền của gia đình anh Sơn còn sơ sài, cộng thêm gia đình anh Sơn không xác định được chính xác thời điểm bị mất trộm nên gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Từ khai báo của các nạn nhân, công an xác định đối tượng tình nghi là Nguyễn Thị Hiền. Từ ngày 26/6, Hiền đi làm thủ tục ly hôn với chồng và đến xin ở nhờ nhà người thân bên chồng là gia đình anh Sơn. Qua điều tra thì Hiền có nhiều mối quan hệ rất phức tạp.

Khi tiếp cận, ban đầu đối tượng Hiền quanh co chối tội, khai báo vòng vo rất lỳ lợm. Tuy nhiên sau hơn 5 giờ đồng hồ đấu tranh của lực lượng Công an, Hiền đã cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiền khai nhận, trong quá trình ở tại nhà của anh Sơn thì Hiền biết được vị trí cất giấu tiền. Khoảng 2 giờ sáng 4/7, lợi dụng lúc gia đình anh Sơn đang ngủ say thì Hiền đã lục lấy 1 cọc tiền với tổng số tiền là 41.500.000đ.

Sau khi lấy trộm tiền thành công, Hiền đã đi tìm thuê phòng trọ tại xã Thạch Sơn và cất giấu số tiền lấy trộm. Sau khi bị bắt Hiền đã giao nộp toàn bộ số tiền trộm được cho cơ quan công an.

Hiện tại Công an huyện Anh sơn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.