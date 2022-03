Đi gần 100 km về nhà, người đàn ông giật mình khi phát hiện sinh vật chết người trong xe

Một con rắn hổ mang chúa dài 4,3m đã chui vào một chiếc xe ô tô tại tỉnh Kanchanaburi, miền trung Thái Lan. Người lái chiếc này xe này vẫn không hề hay biết đến sự xuất hiện của con rắn độc và vẫn lái chiếc xe trên một quãng đường gần 97 km về tỉnh Ratchaburi.

Khi về đến nhà thì anh đã giật mình phát hiện ra đầu của con rắn thò ra ở dưới capô xe. Ngay lập tức anh đã gọi cho đội cứu hộ vì đây là một loại rắn vô cùng nguy hiểm. Đội cứu hộ cũng phải mất một thời gian dài mới kéo được con rắn khỏi nơi trú ẩn của nó.

Xem video:

Hổ mang chúa chui vào xe ô tô và cái kết

Hổ mang chúa (danh pháp hai phần: Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới. Chúng nổi tiếng không chỉ ở nọc độc mà còn ở tốc độ cực nhanh dù cơ thể to lớn. Ngoài ra chúng còn là sát thủ của các loài rắn nhờ khả năng miễn nhiễm nọc độc.

Một cuộc khảo sát có tên “Cobra Envenomation” tại Thái Lan cho thấy tỷ lệ tử vong do rắn hổ mang chúa ở quốc gia này là 28% - cao hơn so với các loài rắn hổ mang khác. Tuy vậy, số lượng của loài rắn này vẫn bị đe dọa do mất đi môi trường sống và bị săn bắt trái phép.

