Đi dạo ở bãi biển thấy chó cưng ngậm 1 thứ, người đàn ông hốt hoảng đưa nó đi viện ngay lập tức

Một người đàn ông ở Xứ Wales, trong một ngày đẹp trời đã quyết định dắt chú chó cưng tên Keith của mình đi dạo trên bãi biển. Tuy nhiên, vừa rời mắt khỏi chú chó một lúc, anh ta lập tức tái mặt khi nhìn thấy Keith quay lại, trong miệng ngậm một thứ mà chắc chẳng ai dám tưởng tượng lại xuất hiện trên một bãi biển.

Anh bức xúc chia sẻ: "Trường hợp này nói ‘kinh tởm’ là còn nhẹ. Tôi vừa đưa Keith đi dạo bở biển xong, và một lúc sau nó chạy về phía tôi, miệng ngậm một món đồ chơi người lớn to tổ chảng. Nó còn không chịu nhả thứ đó ra nữa chứ."

Anh cũng đã đăng lên mạng hình ảnh chú chó ngậm món "đồ chơi" mà ai đó để lại, khiến nhiều người không tin vào mắt mình.

Anh ta viết thêm: "Nếu ai đó định sử dụng cái này ngoài trời thì sau khi xong xuôi, làm ơn hãy tiêu hủy hoặc mang nó về nhà. Tôi cần phải đưa Keith đi khám. Nếu chủ nhân của thứ này muốn lấy nó về, họ sẽ phải liên lạc với tôi và chịu mọi chi phí khám bệnh của Keith."

Sau vụ việc trên, anh chàng lập tức đưa Keith đi khám ở bệnh viện để kiểm tra, nhưng do bệnh viện không nhận khám cho chó, nên anh đành phải đưa Keith về một phòng khám thú y. May thay, bác sĩ kết luận rằng món đồ chơi nọ không chạy bằng pin, nên sức khỏe của Keith vẫn an toàn.

Nhưng ai lại để thứ này ở đây chứ?

Mặc cho anh chủ vẫn đang lo sốt vó về sức khỏe chú chó cưng, cộng đồng mạng lại được thêm một trận cười như được mùa khi nhìn thấy bức ảnh trên. Còn về phần "chủ nhân" của món đồ chơi kia thì vẫn đang lặn mất tăm.