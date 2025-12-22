Đi bộ thấy 3 dấu hiệu này ở chân có thể là cảnh báo mạch máu bị tắc nghẽn

Tắc nghẽn mạch máu xảy ra khi các cục máu đông hoặc mảng xơ vữa làm cản trở đường đi của máu. Tắc nghẽn mạch máu khiến máu lưu thông không thuận lợi, khiến việc vận chuyển oxy và các chất dinh dưỡng đi nuôi các cơ quan trong cơ thể bị trì trệ.

Tình trạng tắc nghẽn mạch máu ngay tại cơ quan nào sẽ dẫn đến hệ quả nghiêm trọng cho cơ quan đó. Tắc nghẽn tại các bộ phận như phổi gây thì sẽ làm tắc huyết quản, ở tim sẽ gây nhồi máu cơ tim, tắc nghẽn ở các chi sẽ gây xơ cứng động mạch còn ở não thì sẽ dẫn đến tai biến mạch máu não, đột quỵ. Biến chứng có thể gặp là liệt người, méo mặt, cắt bỏ các chi, nhưng nguy hiểm nhất là tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Với mức độ nguy hiểm cao như thế, việc kiểm tra sức khoẻ mạch máu thường xuyên là rất quan trọng. Tuy nhiên, cuộc sống bận rộn có thể khiến chúng ta không có nhiều thời gian để đi kiểm tra sức khoẻ, nên các chuyên gia nghiên cứu chỉ ra một mẹo để giúp bạn kiểm tra nhanh vấn đề này - đó là hãy thử đi bộ khoảng 10 - 15 vòng.

Nếu phát hiện 3 dấu hiệu sau đây ở chân khi đi bộ nên đến ngay các cơ sở y tế, bệnh viện để được chẩn đoán chính xác nhất.

Có thể phát hiện ra bệnh tắc nghẽn mạch máu từ những biểu hiện bất thường khi đi bộ.

3 biểu hiện ở chân khi đi bộ cho thấy tắc nghẽn mạch máu

Tê chân và bàn chân

Nếu bạn đi bộ vài bước, thậm chí chỉ đến bước thứ 2 đã thấy tê bì chân và bàn chân rõ rệt thì rất có thể mạch máu ở chân đã bị tắc nghẽn.

Khi các mạch máu tĩnh mạch ở chân bị tắc nghẽn, việc lưu thông máu trở lại sẽ bị cản trở, quá trình tuần hoàn máu ở chi dưới không được thông suốt dẫn đến cơ bắp chân không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, và cảm giác tê sẽ xảy ra.

Chuột rút bắp chân

Khi các mạch máu bị tắc nghẽn, các mô cơ trong cơ thể con người sẽ không nhận đủ oxy và chất dinh dưỡng. Khi mọi người đi bộ, họ dựa vào sự co bóp của các cơ ở bắp chân để duy trì bước đi bình thường. Và nếu mạch máu bị tắc nghẽn thì khi đi lại rất dễ bị co cứng cơ bắp chân.

Mỏi chân ngắt quãng

Khi các mạch máu ở chi dưới bị tắc nghẽn nghiêm trọng hơn, bạn sẽ dễ dàng gặp phải tình trạng đau thắt từng cơn. Nếu bạn đang đi bộ bình thường, bạn sẽ cảm thấy một bên chân đột nhiên không thể phát huy được sức mạnh, nguyên nhân là do một bên chân bị tắc nghẽn mạch máu dẫn đến bên chân đó không được cung cấp năng lượng khi đi bộ và xảy ra hiện tượng chân ''kêu'' mỏi không liên tục.

Làm thế nào để giảm bớt tắc nghẽn của các mạch máu?

Nguyên nhân chính gây ra tắc nghẽn mạch máu là do có quá nhiều mảng và chất béo trong mạch máu, tích tụ trên thành mạch máu, do đó lưu lượng máu có thể đi qua mạch máu sẽ bị giảm.

Nguy hiểm hơn, nhiều rác (mảng và chất béo) sẽ tiếp tục lắng đọng trong mạch máu, dễ dẫn đến huyết khối. Vì vậy, nếu rác trong mạch máu có thể được ''quét'' sạch sẽ, thì có thể tránh được hiện tượng tắc nghẽn mạch máu.

Chế độ ăn lành mạnh

Một thực đơn khoa học, ít chất béo và cholesterol sẽ là yếu tố quan trọng giúp bạn có thể tránh rất nhiều căn bệnh. Theo nhiều nghiên cứu, số lượng chất béo nạp vào cơ thể bạn không được quá 10% lượng calo trong ngày. Nếu để lượng chất béo vượt mức cho phép, sẽ hình thành những chất béo xấu hoặc các mảng xơ vữa bám vào thành động mạch, gây ra tình trạng tắc nghẽn mạch máu.

Bỏ hút thuốc lá

Hút thuốc lá không chỉ tác động xấu đến hệ hô hấp mà còn góp phần tăng nguy cơ mắc bệnh tắc nghẽn mạch máu chân. Nhất là người người đã mắc bệnh tắc nghẽn mạch máu mà hút thuốc lá sẽ thúc đẩy, khiến bệnh ngày càng nặng hơn.

Tập thể dục thường xuyên

Đây là thói quen tốt, giúp nâng cao sức khỏe và phòng tránh bệnh. Khi tập thể dục sẽ giúp cho hệ thống mạch máu được kích thích, khiến cho máu tuần hoàn tốt hơn.