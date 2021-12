Đến sáng nay, đã có 10 người chết trong mưa lũ "như trận lịch sử năm 1993''

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 4-7 độ vĩ Bắc và khối không khí lạnh di chuyển xuống, từ đêm 26/11 đến ngày 30/11, các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa lớn, lũ lên nhanh.



Đến sáng 1/12, mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên đã làm 10 người chết, gần 60.000 nhà dân bị ngập, có nơi sâu 1-2 m, trong đó hơn 6.000 hộ phải sơ tán.

Lực lượng cứu hộ đưa em bé sơ sinh chưa đầy 1 tháng vượt dòng lũ dữ trong đêm đến nơi an toàn. Nguồn ảnh: Công an huyện Tây Hòa/Phú Yên.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Phú Yên ghi nhận 6 người chết do mưa lũ, Bình Định 3, Kon Tum 1, tăng so với tối qua 6 người. 31.000 nhà ở Bình Định, 28.600 nhà ở Phú Yên ngập lũ, trong đó hơn 4.700 hộ dân ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, bị chia cắt do ngập sâu 1-2 m.



Chia sẻ trên báo Thanh niên, một người dân sống nhiều năm ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên cho biết, trận ngập lụt năm nay lớn như lũ lịch sử năm 1993.

Nhiều nhà dân ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn ngập sâu trong nước Ảnh: Báo Phú Yên

Báo VnExpress đưa tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính đêm 30/11 đã có công điện thăm hỏi, chia buồn đến thân nhân các gia đình có người bị nạn do mưa lũ, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng lũ; yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả.



Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) nhận định, khu vực miền Trung có hệ thống liên hồ chứa vận hành phức tạp, với rất nhiều hồ chứa. Khi mưa tập trung nước, các hồ trên xả xuống hồ phía dưới.

Trong tình hình hiện nay, việc vận hành xả lũ các hồ chứa còn tiếp diễn. Theo đó, ông Hoài đề nghị tỉnh Phú Yên nói riêng và các địa phương khác vận hành xả lũ phải rất linh hoạt, phải kết hợp với các hồ chứa phía trên để vận hành theo hướng giảm thiệt hại, ngập lụt ở mức thấp nhất.