Đến hạn cuối cùng Thủ tướng giao, vẫn chỉ 38% bệnh viện làm bệnh án điện tử

Tiến độ ì ạch, mục tiêu khó về đích

Ngày 23/9, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong về tiến độ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của đơn vị, giám đốc một bệnh viện trên địa bàn TPHCM cho hay, bệnh viện ông quản lý dù đã rất nỗ lực nhưng khó có thể kịp tiến độ đưa hồ sơ bệnh án điện tử vào vận hành đúng hạn 30/9/2025. Theo vị này, thách thức lớn nhất là chi phí đầu tư quá cao trong khi nguồn lực tài chính của bệnh viện còn hạn chế. Bên cạnh đó, nhân lực công nghệ thông tin chưa đáp ứng, hạ tầng công nghệ thông tin thiếu và chưa đồng bộ, khiến việc triển khai gặp nhiều trở ngại.

Hồ sơ bệnh án giấy đã bộc lộ quá nhiều hạn chế, bất tiện cho cả nhân viên y tế và người bệnh, ảnh hưởng tới hoạt động chuyển đổi số

Lãnh đạo một bệnh viện khác chia sẻ, bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn về chính sách tài chính và sự phức tạp trong quy trình mua sắm trang thiết bị, đấu thầu… cho việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Thực trạng trên đã kéo chậm tiến độ, nếu không có cơ chế tháo gỡ và hỗ trợ kịp thời, mục tiêu vận hành bệnh án điện tử rất khó hoàn thành.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Trần Quý Tường – Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Y tế) cho biết, tính đến 23/9, cả nước hiện có 629/1.650 bệnh viện chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đạt chưa tới 38%. Riêng TP.HCM có 71/162 bệnh viện thực hiện, chiếm khoảng 43%, cao hơn mức bình quân toàn quốc nhưng vẫn ở mức thấp.

Khối tư nhân cũng mới có 140/384 bệnh viện áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử, trong đó tại TPHCM mới chỉ có 25 bệnh viện. “Với tiến độ này, khả năng hoàn thành mục tiêu 100% bệnh viện trên cả nước triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trước ngày 30/9 gần như bất khả thi” - ông Tường cảnh báo.

Theo ông Tường, có nhiều nguyên nhân khiến việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chậm trễ. Trước hết, đây là vấn đề hoàn toàn mới, đòi hỏi thay đổi thói quen và cách làm việc truyền thống vốn đã ăn sâu trong hệ thống bệnh viện. Bên cạnh đó, để số hóa hồ sơ bệnh án, các cơ sở cần nguồn lực đầu tư lớn về tài chính, hạ tầng công nghệ thông tin, cũng như nhân lực am hiểu công nghệ.

PGS Trần Quý Tường nhận định phương án triển khai hồ sơ bệnh án điện tử 100% bệnh viện trên cả nước trước tháng 10/2025 gần như "bất khả thi"

Với khối bệnh viện công, thủ tục đầu tư – từ lập dự án đến đấu thầu – thường kéo dài, gây chậm trễ. Một số lãnh đạo bệnh viện chưa thực sự quyết liệt, dẫn đến tiến độ ì ạch, dù Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 46 từ năm 2018 và nhiều hướng dẫn liên quan.

Ông Tường cho biết, đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa ban hành đầy đủ định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ công nghệ thông tin trong bệnh viện. Việc thiếu cơ chế giá khiến nhiều đơn vị dù có quyết tâm cũng khó bố trí nguồn lực. "Có những phần mềm như hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng tiền phim X-quang, nâng cao chất lượng chẩn đoán và bảo vệ môi trường. Nhưng do chưa có giá dịch vụ phù hợp, nhiều nơi vẫn chưa thể áp dụng”, ông Tường nói.

Có thể phải gia hạn 1 năm

Theo đánh giá của Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, với thực trạng hiện nay, giải pháp để gỡ rối cho các đơn vị là Chính phủ cho phép gia hạn thêm một năm để bao phủ hồ sơ bệnh án điện tử tới 100% bệnh viện trên cả nước. “Nếu được tạo điều kiện về thời gian và nguồn lực, trong vòng 12 tháng tới các bệnh viện hoàn toàn có thể hoàn thành. Khi đó, lãnh đạo các cơ sở có đủ thời gian để lập kế hoạch, bố trí ngân sách, tổ chức đấu thầu và triển khai đồng bộ” - ông Tường nhận định.

Tuy nhiên, ông cho rằng, điều kiện tiên quyết vẫn là quyết tâm của lãnh đạo các bệnh viện. Thực tế cho thấy những đơn vị đã sớm quan tâm, đầu tư từng bước trước đây nay đã dễ dàng về đích. Trong khi đó, bệnh viện bắt đầu từ con số 0 sẽ rất khó khăn nếu thiếu quyết tâm và lộ trình rõ ràng.

Chuyển đổi số với ứng dụng bệnh án điện tử cần sự quyết tâm của tất cả các bệnh viện

Một vấn đề quan trọng khác, theo ông Tường là an ninh, an toàn thông tin. “Hồ sơ bệnh án chứa dữ liệu sức khỏe cá nhân – loại dữ liệu đặc biệt cần bảo mật. Trong khi đó, nguy cơ tấn công mạng, đánh cắp thông tin từ các hacker ngày càng hiện hữu” – ông nói.