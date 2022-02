Đến Côn Đảo mà trở thành F0, phải mất 30 triệu đồng tiền cách ly, điều trị?

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hành khách bị nhiễm COVID-19 khi đến Côn Đảo (huyện đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ phải cách ly, điều trị với chi phí là 30 triệu đồng. Điều này khiến hành khách hoang mang bởi trong thời gian gần đây, Côn Đảo trở thành điểm du lịch thu hút được rất đông người đến tham quan, viếng mộ Cô Sáu (Anh hùng Lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu).

"Thông tin này hoàn toàn không đúng", ông Vũ Đình Võ, Trưởng phòng Y tế huyện Côn Đảo, khẳng định ngay với phóng viên vào sáng 15/2.

Theo ông Đình Võ, hiện Côn Đảo khuyến khích người dân, khách du lịch trước khi về, đến tham quan Côn Đảo nên thực hiện xét nghiệm COVID-19 (test nhanh kháng nguyên hoặc PCR). Kết quả âm tính được chấp nhận trong vòng 72 giờ.

"Lực lượng y tế của Côn Đảo khá mỏng nên mong người dân và du khách test trước khi đến", ông Võ đưa lời khuyên.

Đối với khách xuống sân bay, cảng tàu chưa có kết quả hợp lệ sẽ được yêu cầu xét nghiệm tại nơi lưu trú. "Nếu có kết quả dương tính sẽ phải ở lại trong khách sạn, nơi lưu trú theo thời gian quy định của ngành y tế", Trưởng phòng Y tế Côn Đảo nói thêm.

Một góc Côn Đảo. Ảnh: Dy Khoa.

Theo đó, mức phí lưu trú sẽ do khách hàng và nơi lưu trú tự thỏa thuận. Giả sử, khách đến đây bị xét nghiệm cho kết quả dương tính, lưu trú cách ly 10 đêm tại The Secret Côn Đảo (4 sao) giá mỗi đêm 3.200.000 đồng. Tổng chi phí lưu trú là 32.000.000 đồng, giá do Traveloka cung cấp, nhận phòng ngày 16/2.

Hôm 12/2, hãng tàu cao tốc Phú Quốc Express chạy tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo cũng ra khuyến cáo "hành khách làm xét nghiệm trước khi ra đảo". Theo văn bản do Phó Tổng giám đốc của Phú Quốc Express ký thì trường hợp khách bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sẽ phải "cách ly tại Côn Đảo một tuần".

Trước đó, từ ngày 22/1, Bộ Giao thông - Vận tải đã bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm và tiêm đủ vắc xin khách đi máy bay. Riêng khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) thì yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR hoặc xét nghiệm nhanh có giá trị trong 72 giờ trước thời điểm bay.

Hiện du khách đến Côn Đảo bằng đường hàng không từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ... chủ yếu của Vietnam Airlines, VASCO và Bamboo Airways. Tuy nhiên, vé máy bay khứ hồi kết nối với Côn Đảo luôn đắt. Vietnam Airlines không dưới 3 triệu đồng/ khứ hồi. Với chi phí thấp hơn, du khách từ miền Nam có thể chọn đường biển từ các cảng thuộc Vũng Tàu, Sóc Trăng...

https://soha.vn/den-con-dao-ma-tro-thanh-f0-phai-mat-30-trieu-dong-tien-cach-ly-dieu-tri-2022021510312028.htm