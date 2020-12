Đêm nhạc tưởng nhớ huyền thoại Ennio Morricone

Có thể nói, năm 2020 là một năm mất mát của nền nghệ thuật thế giới khi Ennio Morricone qua đời ở tuổi 91. Âm nhạc của huyền thoại nhạc phim người Ý từng được sử dụng trong các phim kinh điển của đạo diễn "quái kiệt" Quentin Tarantino như Kill Bill, Inglourious Basterds và Django Unchained.

Bản thân đạo diễn Quentin Tarantino sau đó đã hợp tác với Morricone trong tác phẩm The Hateful Eight, từ đó đem về cho ông giải Oscar "Nhạc phim xuất sắc nhất" năm 2016.

Huyền thoại âm nhạc Ennio Morricone.

Nhằm tri ân và tôn vinh tượng đài âm nhạc Morricone, dàn nhạc giao hưởng Saigon (SPO) sẽ có một đêm âm nhạc nghệ thuật cho chương trình đặc biệt này với ý tưởng kết nối hai nền văn hoá Việt Nam - Italia.

Hai nhân vật đại diện cho dự án đầy ý nghĩa này là nhạc trưởng, nhà sáng tác âm nhạc Roberto Fiore đến từ Italia và nghệ sĩ nhạc Jazz Nguyễn Bảo Long sẽ kết hợp tài năng của mình, sáng tạo và mô phỏng các chất liệu âm nhạc tuyệt vời của E.Morricone.

Được biết, chủ đề của đêm nhạc lấy chất liệu từ các bộ phim quen thuộc đoạt giải thưởng Liên hoan phim Quốc tế như Cinema Paradiso, tác phẩm miền viễn Tây The Good, The Bad and the Ugly, The Legend, The Mission và La Califfa.

Nhạc trưởng dàn nhạc Nguyễn Tuấn Lộc chia sẻ, anh rất tâm huyết dàn dựng chương trình hoà nhạc lần này, nhất là một đêm nhạc tôn vinh Morricone. Anh và các đồng nghiệp sẽ cùng nhau tạo nên một đêm biểu diễn đầy cảm xúc khó quên.

Dàn nhạc giao hưởng Saigon

Cùng với sự có mặt đặc biệt trong đêm diễn, nhạc sĩ nhạc Jazz Nguyễn Bảo Long chia sẻ: Đây là lần thứ 2 tôi được mời tham gia trên cùng một sân khấu với Dàn nhạc. Âm nhạc cần phải có sự sáng tạo, đột phá, mới mẻ để dẫn dắt cộng đồng. C

húng ta cần phải đưa âm nhạc hoà đồng rộng rãi hơn tới cộng đồng. Khi nhận được lời mời tham gia dự án này với dàn nhạc giao hưởng Saigon, tôi cảm thấy rất vinh dự cống hiến sự hiểu biết của mình để mô phỏng lại các tác phẩm để đời của nhà soạn nhạc lừng danh.

Hai tác phẩm mới nhất lần đầu tiên biểu diễn do tôi là người hoà âm phối khí, nó sẽ khác với những gì các bạn từng cảm nhận về Morricone.