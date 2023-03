Đêm nhạc The Legend Concert – Trịnh Công Sơn diễn ra tại trung tâm mới The Global City

Trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao

Nằm trong chuỗi hoạt động tưởng nhớ 22 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, The Legend Concert – Trịnh Công Sơn là đêm nhạc với sự đầu tư đẳng cấp và chuyên nghiệp từ âm thanh, ánh sáng, hình ảnh sẽ diễn ra vào ngày 9/4/2023 tại Trung tâm mới The Global City.

The Legend Concert là chương trình âm nhạc nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật được Masterise Homes phát triển, nhằm mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao. Yếu tố nghệ thuật tại The Legend Concert không chỉ được truyền tải thông qua âm nhạc bởi những giọng ca gạo cội, những viên đá quý trong làng nhạc Việt, mà còn thể hiện qua câu chuyện của những huyền thoại âm nhạc, những tài năng đóng góp cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam. The Legend Concert Mùa 1 mở màn với câu chuyện của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người có sức ảnh hưởng mãnh liệt đến âm nhạc nước nhà. Ca từ trong nhạc Trịnh thể hiện đầy đủ mọi nghệ thuật của ngôn ngữ Việt, vì thế mà không phải nghệ sĩ nào cũng thể hiện được trọn vẹn cảm xúc và chất thơ trong nhạc Trịnh.

Tại đêm nhạc The Legend Concert 01 – Trịnh Công Sơn, lần đầu tiên khán giả sẽ được chiêu đãi một bữa tiệc âm nhạc "đã tai mãn nhãn", trải nghiệm những cung bậc cảm xúc chưa từng có qua 04 tiếng hát đẳng cấp từ nhiều thế hệ âm nhạc: Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn cùng sự xuất hiện đặc biệt của Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái Cố nhạc sĩ, cũng như các thành viên trong gia đình ông như Biên đạo múa Alexander Tú Nguyễn và Sebastien Lý. Chương trình được dẫn dắt bởi Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu và Giám đốc âm nhạc Hoài Sa.

Đêm nhạc "The Legend Concert – Trịnh Công Sơn" với sự góp mặt của các ca sĩ: Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn

Nếu Tuấn Ngọc được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhận định là ca sĩ hát nhạc của ông thành công nhất khi truyền tải những cảm xúc chân thật và sự da diết trong từng lời hát, nàng "Bống" Hồng Nhung – người gắn liền với cuộc đời âm nhạc của Trịnh Công Sơn lại kể câu chuyện của ông với nhịp điệu tươi mới, "một sự lãng mạn mới" mà cố nhạc sĩ đã từng chia sẻ về cô lúc sinh thời, thì ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ thể hiện nhạc Trịnh với một hơi thở của thế hệ mới, 3 giọng ca của 3 thế hệ sẽ kể lại câu chuyện của một tượng đài âm nhạc bằng những phong cách khác nhau, nhưng vẫn truyền tải trọn vẹn tinh thần và cảm xúc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gửi gắm trong từng nốt nhạc.



Đạo diễn Cao Trung Hiếu tiết lộ: "The Legend Concert – Trịnh Công Sơn sẽ là một đêm nhạc vô cùng đặc biệt, sự giao thoa bằng giọng hát của các thế hệ lần đầu tiên đứng cùng trên một sân khấu, cùng kể chuyện bằng những ca khúc tình yêu và thân phận của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Với không gian nghệ thuật đẳng cấp tại The Global City, chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời cho tất cả khán giả, đặc biệt là những ai yêu nhạc Trịnh".

Địa điểm đặc biệt tổ chức sự kiện tại Trung tâm mới The Global City.

Tại sự kiện, khán giả không chỉ được thưởng thức "chất" nghệ thuật thực thụ thông qua những giai điệu và âm nhạc của Trịnh Công Sơn, mà còn được chiêm ngưỡng 12 tác phẩm hội họa do chính Trịnh Công Sơn vẽ và được gia đình ông gìn giữ qua nhiều năm. Bên cạnh đó, bộ sưu tập ảnh "Trịnh Công Sơn - Lần Đầu Gặp Lại" của Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long cũng sẽ được kết hợp trưng bày. Hoạt động triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 10/4 – 23/4 và mở cửa tự do dành cho khách hàng và người hâm mộ đến tham quan. Địa điểm tổ chức ngay tại không gian sang trọng và độc đáo của The Global City Sales Gallery kiêm lifestyle hub quy mô hàng đầu.



Chuỗi hoạt động tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

The Legend Concert – Trịnh Công Sơn nằm trong chuỗi hoạt động tưởng nhớ 22 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (01/04/2001 – 01/04/2023) diễn ra tại Trung tâm mới The Global City, thông tin chi tiết về chuỗi hoạt động:

Đêm nhạc "The Legend Concert 01 - Trịnh Công Sơn" với sự tham gia của dàn nghệ sĩ: Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn, và sự góp mặt đặc biệt của Trịnh Vĩnh Trinh.

Thời gian: 20:00 ngày 09/04/2023

Vé được bán tại: https://ticketbox.vn/event/legend-concert-2023-86908?opm=tbox.home.slider.0

Tuần lễ triển lãm:

Triễn lãm ảnh "Trịnh Công Sơn – Lần đầu gặp lại" của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long

Triển lãm "Gương mặt hội họa" với 12 tác phẩm chưa từng công bố của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Thời gian: Từ ngày 10/04/2023 – 23/04/2023

Mở cửa tự do

Địa điểm: The Global City Sales Gallery – đường Đỗ Xuân Hợp, P. An Phú, Tp. Thủ Đức