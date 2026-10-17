Đếm ngược 76 ngày, quần thể rộng 4,5 triệu mét vuông của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng chính thức khép lại chính sách kéo dài cả năm

Suốt năm 2026, khách tới khu du lịch Đại Nam không phải trả tiền vé vào cổng và chính sách đó chính thức hết hạn vào 31/12 năm nay.

Từ ngày 1/1/2026, khu du lịch Đại Nam áp dụng miễn phí vé vào cổng cho mọi du khách. Đây không phải đợt khuyến mãi ngắn ngày theo dịp lễ như các năm trước, mà là chính sách kéo dài trọn một năm.

Theo thông báo của khu du lịch, chương trình này áp dụng tới hết ngày 31/12/2026. Nếu không có thông báo mới, chính sách thu phí vào cổng có thể được áp dụng trở lại từ ngày 1/1/2027.Hiện phía khu du lịch chưa công bố sẽ gia hạn hay dừng hẳn, nên mốc cuối năm vẫn là mốc duy nhất đang có hiệu lực.

Miễn phí vé cổng, nhưng vào trong vẫn phải trả tiền

Miễn phí vé vào cổng không có nghĩa là mọi thứ bên trong đều miễn phí. Khách vẫn mua vé riêng cho từng khu vực và từng trò chơi.Theo bảng giá đang được các trang đặt vé công bố, mức phí cho từng khu như sau.Khu biển nhân tạo thu 150.000 đồng với người lớn cao trên 1,4 m và 50.000 đồng với trẻ em cao từ 1 m đến 1,4 m. Trẻ dưới 1 m được miễn phí.

Khu vườn thú mở thu 100.000 đồng với người lớn và 50.000 đồng với trẻ em, trẻ dưới 1 m miễn phí.Khu trò chơi bán theo combo, gồm combo 12 trò giá 400.000 đồng cho người lớn và 200.000 đồng cho trẻ em, combo 6 trò giá 200.000 và 100.000 đồng, combo 3 trò giá 120.000 đồng.

Nếu không mua combo, khách có thể mua lẻ từng trò với giá khoảng 20.000 đến 100.000 đồng.Về đi lại trong khu, xe buýt hai tầng không thu tiền, xe lửa thu 20.000 đồng với người lớn và 15.000 đồng với trẻ em, còn xe điện thuê riêng tính 80.000 đồng mỗi giờ cho loại 4 chỗ và 140.000 đồng mỗi giờ cho loại 6 chỗ.

Đi bộ hết tường thành mất khoảng 3 tiếng

Con số 450 ha đọc lên thì khó hình dung. Quy ra mét vuông là 4,5 triệu, còn nếu đếm theo sân bóng cỡ chuẩn thì tương đương chừng 630 sân. Nhưng thứ nói lên quy mô rõ hơn diện tích lại là chiều dài. Chạy từ cổng chính vào là một tuyến tường thành bậc thang dài 14 km. Đi bộ hết quãng đó mất khoảng 3 tiếng, tức chừng 20.000 bước chân, bằng cả một ngày vận động của người đi bộ chăm chỉ. Dọc tuyến thành ấy là khách sạn với hơn 328 phòng.

Có một con số nữa giải thích vì sao khách thường chỉ đi được một góc. Trong 450 ha của toàn khu, phần vui chơi giải trí chỉ chiếm 50 ha, nghĩa là hơn một phần mười. Chỗ còn lại là đền, núi nhân tạo, vườn thú, biển nhân tạo và cây xanh, những khu rộng mà đi chậm.Theo giới thiệu của khu du lịch, nơi đây còn giữ vài con số đáng chú ý khác. Kim Điện dựng trên 5.000 m², chủ yếu bằng gỗ và đá, có chỗ cho hơn 60.000 người hành lễ. Dãy núi nhân tạo Bảo Sơn gồm 5 đỉnh nối nhau, cao 65,8 m và dài 250 m. Khu biển nhân tạo có mặt nước 20.000 m², đường bờ dài 1,4 km, sóng tạo cao tới 1,6 m và sức chứa hơn 30.000 khách, tức là một bờ biển dài hơn cây số ở nơi cách biển hàng chục km. Vườn thú mở rộng 12,5 ha với hơn 100 loài, trong đó có sư tử trắng và hổ trắng, và thú đi lại trong khu quây thay vì nằm trong chuồng.

Khu du lịch này cũng thường được giới thiệu là lớn nhất Đông Nam Á. Danh hiệu đó đến từ chính nơi này rồi được báo chí dẫn lại, chưa có tổ chức nào xếp hạng, nên để chắc thì nên đọc nó như một cách tự giới thiệu.

Những đợt ưu đãi khác trong năm nay

Ngoài việc miễn vé cổng cả năm, khu du lịch còn có vài đợt riêng theo dịp.Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 cùng 1/5, nơi này miễn phí vé cổng nhiều ngày liền.Ngày 19/5, toàn bộ vé dịch vụ bên trong được giảm 50%, không áp dụng cho đồ ăn uống.Mùa hè từ 1/6 đến 31/8 dành cho học sinh có giấy khen. Học sinh tiểu học đạt danh hiệu Xuất sắc, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt Giỏi hoặc Xuất sắc được tặng vé trải nghiệm trượt tuyết, kèm một trong hai lựa chọn miễn phí là tắm biển hoặc tham quan vườn thú. Điều kiện là mang theo giấy khen bản gốc có dấu xác nhận.Dịp Quốc khánh, chương trình kéo dài 5 ngày từ 29/8 đến 2/9.

Đi lại và giờ mở cửa

Khu du lịch nằm trên Đại lộ Bình Dương, thuộc địa bàn phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trước đây.

Từ ngày 1/7/2025, theo Nghị quyết 1685 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phường Hiệp An được sắp xếp lại thành hai phường mới là Chánh Hiệp và Phú An, và toàn bộ khu vực này nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Bình Dương sáp nhập.Từ trung tâm TP.HCM tới đây khoảng 40 km.Giờ mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu là 8h đến 17h. Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ Tết mở tới 18h. Một số khu dưới nước và trò cảm giác mạnh ngừng nhận khách trước giờ đóng cửa khoảng 45 phút đến một tiếng.

photo_2026-10-16_18-38-24

Lưu ý trước khi đi

Với một khu rộng 450 ha thì đi hết trong một ngày là không dễ, nên trước khi vào nên chọn sẵn hai hoặc ba khu muốn tới rồi bắt xe buýt hai tầng, vì tuyến này không thu tiền.

Giá vé từng khu và chính sách ưu đãi có thể thay đổi theo thời điểm. Trước khi đi, nên kiểm tra lại trên kênh chính thức của khu du lịch, nhất là nếu kế hoạch của bạn rơi vào những tuần cuối tháng 12, khi chính sách miễn phí vé cổng chuẩn bị hết hiệu lực.

Giá vé tại các khu vui chơi