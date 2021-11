Đêm hôm mò vào mộ cổ trộm đồ, 2 anh em thấy báu vật: Sắp hưởng thụ thì tai họa ập đến!

Vào tháng 2 năm 2017, tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, không khí bỗng chốc nhộn nhịp hơn bình thường. Lý do là bởi những người làm ăn xa xứ trở về quê để đón tết. Trong đó có hai anh em nhà họ Hạ là Hạ Minh và Hạ An.

Vào ngày 17 tháng 2, khi đang trên đường sang nhà bạn, Hạ Minh đã phát hiện ra một điều bất thường... Hóa ra anh ta tìm thấy một hố trộm ở cạnh bờ ruộng. Lòng mừng thầm tin chắc bên dưới sẽ có báu vật, Hạ Minh vội vã về tìm em trai mình.

VẬN MAY NGÀN NĂM CÓ MỘT

Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định về nhà lấy chiếc xẻng mà cha mình dùng để xới đất, sau đó đến cửa hàng kim khí mua dây thừng, ống thép và các dụng cụ cần thiết khác. 9 giờ tối hôm đó, hai anh em tìm đến hố trộm này.

Hạ An buộc dây nhảy vào chiếc hố, sau đó dùng xẻng nhỏ gõ từ từ để dò đường vào lăng mộ. Phải mất khoảng nửa giờ đồng hồ, anh ta mới đào thành công lớp đất bẩn và tiến vào bên trong.

Hố trộm dẫn xuống mộ cổ. Hình ảnh: Sohu

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi bước vào, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong mộ, Hạ An vẫn phải hít một hơi dài để lấy can đảm. Hóa ra cảnh tượng bên trong ngôi mộ cổ này rất bừa bộn, rác thải sinh hoạt khắp nơi, thậm chí có cả thùng mì gói. Những di vật văn hóa trong đó như chum, sành sứ đều vỡ vụn trên nền nhà, nhìn sơ qua thì không còn di vật văn hóa nào có giá trị.

Dù trong lòng khá thất vọng nhưng Hạ An vẫn thử tìm một lượt, hy vọng sẽ có thứ gì đó sót lại. Không ngờ, vận may đã mỉm cười với anh ta. Trong đống đổ nát, Hạ An tìm thấy một chiếc gối bằng sứ chạm khắc tráng men trắng của lò Từ Châu.

Đồ sứ Từ Châu là xuất hiện ở Trung Quốc từ giữa triều đại nhà Đường cuối triều đại nhà Minh, nhưng đặc biệt gắn liền với thời Bắc Tống, và thất truyền kể từ thời nhà Nguyên.

Gốm Từ Châu sử dụng kỹ thuật trang trí tương phản đen trắng mang đến cho người nhìn một hiệu ứng ấn tượng, tự do và không bị gò bó. Các sản phẩm thông dụng bao gồm bình hoa, gối sứ, bộ tứ bình…. Kỹ thuật trang trí trên loại gốm này khá đa dạng, có thể kể đến như làm xước, chạm khắc, tráng men...

Cách trang trí gốm Từ Châu mang đậm phong tục, tập quán, văn hóa dân gian phía Bắc Trung Quốc, được người dân yêu thích nên được mệnh danh là “bảo tàng văn hóa dân gian” hay “từ điển văn hóa dân gian”.

Những tác phẩm từ gốm Từ Châu. Hình ảnh: Sohu

TAI HỌA ẬP ĐẾN - HỐI CŨNG KHÔNG KỊP!

Sau khi lấy được thứ mình muốn, Hạ An liền báo với người ở trên. Sau khi tẩu thoát thành công khỏi lăng mộ, họ chôn cái hố trộm rồi trở về nhà.

Vào ngày 20 tháng 2, Hạ Minh mang chiếc gối sứ của lò Từ Châu đến chợ đồ cổ để bán, không ngờ đi nửa đường thì bị kẻ trộm lấy mất. Anh ta lúc này vô cùng hoảng loạn nên "làm liều", lập tức gọi báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an địa phương lập tức cử người theo dõi, bắt giữ tên trộm gần bến xe bên cạnh và thu hồi đồ vật.

Tuy nhiên, khi cảnh sát nhìn thấy di tích văn hóa này, họ bắt đầu nghi ngờ. Cảnh sát lập tức ập đến nhà Hạ Minh không lâu sau đó và hỏi rằng anh ta có được di tích văn hóa này đến từ đâu? Do bị hỏi bất ngờ, không có sự chuẩn bị trước nên anh ta đã để lộ sơ hở.

Ngay sau đó, Hạ Minh bị đưa về Cục Công an và trong phòng thẩm vấn. Chẳng mấy chốc, hắn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Không lâu sau, cảnh sát cũng tìm ra kẻ đồng phạm đó là em trai Hạ An đang lẩn trốn. Do anh trai đã khai nhận nên Hạ An cũng đành thừa nhận những tội lỗi đã gây ra.

Theo thẩm định của Cục Di tích Văn hóa, ngôi mộ bị trộm là mộ cổ thời nhà Tống và có giá trị lịch sử vô cùng to lớn. Món đồ bị đánh cắp là gối sứ tráng men trắng chạm khắc được sản xuất ở Từ Châu. Đây là di tích văn hoá cấp hai thuộc thời Tống.