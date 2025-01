Bộ Nội vụ vừa có báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện nghị quyết 18-NQ/TW về bổ sung, hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ theo ý kiến kết luận của Bộ Chính trị.

Tại báo cáo, Bộ Nội vụ nêu phương án chức năng, nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đang do Bộ Giao thông vận tải quản lý được đề xuất chuyển về Bộ Công an quản lý.



Đề xuất Bộ Công an sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Bộ Nội vụ báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ chuyển 3 nhóm chức năng, nhiệm vụ về Bộ Công an quản lý. Theo đó gồm, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và phòng, chống tệ nạn xã hội (đang giao cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý); nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp (đang do Bộ Tư pháp quản lý); nhiệm vụ về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (đang giao cho Bộ Giao thông vận tải quản lý).

Theo Bộ Nội vụ, việc chuyển ba nhóm chức năng nêu trên về Bộ Công an quản lý sẽ không làm tăng đầu mối của đơn vị này.

Để đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm gồm an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu; quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh; an toàn thông tin, an ninh mạng; và an ninh hàng không, Bộ Nội vụ đề nghị Ban Chỉ đạo của Chính phủ cho ý kiến nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an và các đơn vị liên quan.



Cũng liên quan đến công tác quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe, ngày 2-1, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đã có văn bản kiến nghị bộ chủ quản thống nhất, chuyển những nhiệm vụ về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo việc chuyển giao nhiệm vụ từ bộ này sang Bộ Công an được thuận lợi.

Hiện, Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý về sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong phạm vi cả nước; Vụ Quản lý phương tiện và Người lái tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe (cơ quan quản lý sát hạch).

Sở Giao thông Vận tải các địa phương chịu trách nhiệm quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.