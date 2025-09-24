Đệ nhất phu nhân Mỹ từ chối gặp riêng Đệ nhất phu nhân Ukraine

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu tại sự kiện ngày 23/9. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn trên chương trình “Fox & Friends” , ông Beckman cho biết: “Sự thật là bà Zelenska đã nhiều lần liên lạc với bà Melania để sắp xếp một cuộc gặp. Nhưng không có cuộc gặp song phương nào cả. Đệ nhất phu nhân của chúng tôi rất lịch sự. Bà ấy vẫn sẽ chào hỏi thân thiện, nhưng không có cuộc gặp riêng nào được lên kế hoạch”.

Ngày 23/9, bà Melania Trump đã tiếp đón phu nhân và phu quân các lãnh đạo thế giới bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thông báo ra mắt một liên minh mới về phúc lợi trẻ em và an toàn trí tuệ nhân tạo mà bà hy vọng các khách mời sẽ tham gia.

Bà Zelenska đứng gần hàng đầu, nhiệt liệt hoan nghênh lời kêu gọi của bà Melania về "những giải pháp đơn giản để bảo vệ con em chúng ta".

Bà Melania, mặc bộ vest Dolce & Gabbana màu trắng ngà, cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo chung tay thực hiện các biện pháp bảo vệ trước sự lan truyền của công nghệ mới.

Sau bài phát biểu, bà Melania nhanh chóng rời khỏi khán phòng, trong khi buổi lễ vẫn tiếp diễn.

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska tham dự một cuộc họp ngày 23/9. (Ảnh: Shutterstock)

Tháng trước, bà Melania Trump đã viết một bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, ám chỉ đến "bóng tối" xung quanh những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Bà nói với nhà lãnh đạo Nga, rằng ông có khả năng "một mình khôi phục tiếng cười trong trẻo của các em".

Bà Melania không nêu cụ thể Ukraine, cũng không công khai bày tỏ quan điểm về cuộc xung đột. Tổng thống Trump đã chuyển bức thư của vợ mình cho ông Putin trong cuộc gặp ngày 15/8 tại Alaska.

Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Trump vào tháng 8, ông đã gửi một bức thư từ vợ ông đến Đệ nhất phu nhân Mỹ. Nội dung bức thư chưa được công bố.