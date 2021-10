Đề nghị "vay tạm" vaccine lần đầu tiên của Đại sứ Việt Nam ở Úc và lời đáp khẳng khái từ phía bạn

Đại sứ Nguyễn Tất Thành, Đại sứ Việt Nam tại Australia cho biết, công ty sản xuất vaccine ở Úc thiếu nguyên liệu (chất kháng độc) nên sản xuất chậm so với dự kiến, hơn nữa không được sản xuất ngoài hợp đồng, càng không có quyền bán vaccine. Vaccine sản xuất ra dù có thời điểm tồn kho nhưng đã có trong kế hoạch tiêm liều 2 cho người dân Úc hoặc hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương.



Úc là một trong những nước viện trợ cho Việt Nam số lượng lớn vaccine ngay từ rất sớm. Sự viện trợ này được công bố vào chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Đầu tư và Du lịch Úc Dan Tehan vào ngày 13/7. Ông có thể cho biết điều này có ý nghĩa thế nào?

Đại sứ Nguyễn Tất Thành:



Khi thế giới khủng hoảng vaccine, một số nước đang phát triển nhận được hỗ trợ kịp thời, trong khi không ít nước đến nay vẫn thiếu hụt nghiêm trọng. Do vậy, vấn đề thời điểm chuyển giao có ý nghĩa then chốt. Việt Nam được nhiều nước hỗ trợ từ khá sớm nhờ ta đã chủ động triển khai ngoại giao vaccine quyết liệt, ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao và có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các Bộ liên quan.

Tình hình khu vực và thế giới vốn phức tạp, đại dịch Covid-19 làm tình hình phức tạp hơn. Điều đáng mừng là nếu như trong thời gian chiến tranh trước đây, chúng ta chủ yếu chỉ nhận được hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa, thì lần này nhiều nước đã hỗ trợ ta. Các nước phát triển giúp, các nước chưa thật dư giả cũng giúp. Đây là thành quả của chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, làm bạn với tất cả các nước của Việt Nam, triển khai bài bản, căn cơ từ nhiều thập kỷ qua.



Trong quan hệ với Úc, hai nước đã có truyền thống quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau ngay từ khi có quan hệ ngoại giao gần nửa thế kỷ trước. Từ khi quan hệ Đối tác chiến lược được xác lập năm 2018, truyền thống tốt đẹp này ngày càng được phát huy. Việt Nam là nước thành viên ASEAN đầu tiên nhận được hỗ trợ vaccine của Úc.

Tôi tin rằng, ngoài con số đã cam kết, Úc sẽ còn tiếp tục hỗ trợ ta trong thời gian tới về vaccine cũng như trang thiết bị y tế trên cơ sở quan hệ song phương cũng như thông qua các cơ chế đa phương.

Đại sứ có thể cho biết, công tác ngoại giao vaccine của Đại sứ quán tại Úc bắt đầu từ khi nào?

Đại sứ Nguyễn Tất Thành:



Đến nay Úc đã bàn giao cho Việt Nam hơn 700.000 liều vaccine (trong tổng số 1,5 triệu liều vaccine đã cam kết). Úc cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm 3,7 triệu liều vaccine trong thời gian tới thông qua thoả thuận với UNICEF và Bộ Y tế Việt Nam, nâng tổng số vaccine Úc cam kết hỗ trợ cho Việt Nam lên 5,2 triệu liều, trị giá tương đương 60 triệu đô la Úc. Úc cũng đang hợp tác với UNICEF nhằm nâng cấp dụng cụ bảo quản vaccine, đào tạo nhân viên y tế và triển khai tiêm chủng vaccine đến các vùng sâu vùng xa của Việt Nam.

Công tác ngoại giao Covid được triển khai ngay từ Quý I/2020. Tháng 4 năm đó, ta đã hỗ trợ trang thiết bị y tế cho nhiều nước, trong đó có Úc. Công tác này chuyển trọng tâm sang "ngoại giao vaccine" từ đầu tháng 5/2021.

Xin lưu ý, Úc cũng triển khai "ngoại giao vaccine". Từ năm 2020 Úc đã đầu tư trên 8 tỉ đô la Úc (gần 6 tỉ USD) cho 5 hợp đồng để bảo đảm nguồn cung ít nhất trên 250 triệu liều vaccine các loại trong vòng 3 năm.

Thời gian qua, không ít cá nhân, tổ chức tại Úc chủ động giới thiệu cho chúng tôi các đối tác tiềm năng, thậm chí còn giúp đăng ký, xếp hàng mua vaccine…. Khi đó đúng là anh chị em Đại sứ quán không quản ngày đêm hay cuối tuần đã gõ tất cả các cửa, kể cả các tiểu bang và doanh nghiệp.

Úc có hợp đồng sản xuất 50 triệu liều AstraZeneca tại tiểu bang Victoria. Báo chí Úc đưa tin AstraZeneca thừa thãi do không được người dân ưa chuộng. Nhưng thực tế, ở Úc chỉ có duy nhất một công ty được phép sản xuất vaccine là công ty CSL Limited. Tuy nhiên, công ty thiếu nguyên liệu (chất kháng độc) nên sản xuất chậm so với dự kiến, hơn nữa không được sản xuất ngoài hợp đồng, càng không có quyền bán vaccine. Vaccine sản xuất ra dù có thời điểm tồn kho nhưng đã có trong kế hoạch tiêm liều 2 cho người dân Úc hoặc hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương.

Qua thông tin từ Hà Nội và kinh nghiệm các nước, chúng tôi được biết con đường duy nhất để tiếp cận vaccine là thông qua chính phủ liên bang. Vì vậy từ tháng 5/2021 chúng tôi đã kiến nghị nhà vận động ở cấp cao, đồng thời tại Canberra cũng triển khai vận động mạnh chính quyền liên bang Úc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Đầu tư và Du lịch Australia Dan Tehan. Ảnh VGP.

Trong quá trình tiếp cận nguồn vaccine, Đại sứ quán có gặp khó khăn gì và đã giải quyết thế nào? Có câu chuyện gì ông không thể quên không ạ?

Đại sứ Nguyễn Tất Thành:



Chính quyền và nhân dân Úc đều có cảm tình với Việt Nam. Khi biết ta gặp khó khăn, nhiều người thông cảm, nhưng cũng có người nói, không hiểu vì sao biến chủng Delta lại có thể tác động kinh khủng như vậy tại Việt Nam, một đất nước mà họ tin vốn có truyền thống tự cường, bất khuất và đã thực sự đối phó tốt với Covid-19 suốt hơn 1 năm. Thậm chí có người chỉ trích.

Trong bối cảnh đó, tôi rất cảm kích khi có nghị sĩ đến cơ quan tìm gặp và trao đổi trực tiếp với tôi. Đặc biệt, Chủ tịch Hạ viện bạn tới nhà riêng Đại sứ để chia sẻ thông tin về vaccine. Các nghị sĩ đại diện cho người dân Úc, đặc biệt những người tham gia Nhóm nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam tìm mọi cách hỗ trợ nhân dân ta.



Được biết, vừa qua, một lô vaccine của Papua New Guinea do New Zealand tặng đã được chuyển cho Việt Nam. Ông có thể kể thêm về câu chuyện này?

Đại sứ Nguyễn Tất Thành:



Tôi được giao làm Đại sứ kiêm nhiệm tại 5 nước, trong đó có Papua New Guinea (PNG). Khi biết PNG có một số liều vaccine có thể không kịp sử dụng trước khi hết hạn, tôi trao đổi với Cao ủy của bạn tại Canberra về khả năng vay tạm số vaccine này. Cao ủy John Ma’o Kali đề nghị tôi chuyển công hàm chính thức. Hôm đó là chủ nhật cuối của tháng 8, chúng tôi đã tới ngay cơ quan để làm và chuyển công hàm online. Cao ủy bạn nhắn tôi: "Người anh em, tôi xử lý ngay".

Tuy nhiên, thủ tục phải nói rất phức tạp. Để vaccine có thể được chuyển khỏi một nước, ngoài sự đồng ý của nước đó (PNG) và nước nhận (Việt Nam), còn cần ý kiến của nước tặng, trường hợp này là New Zealand, hơn nữa phải được Gavi (Liên minh Toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng) phê duyệt. Đó là chưa kể các thủ tục vận chuyển vaccine từ Port Moresby về Việt Nam.

Nhờ sự hỗ trợ tích cực của nhà, Đại sứ quán ta tại New Zealand và nỗ lực không mệt mỏi của các bạn Gavi, WHO và UNICEF, sau khoảng 10 ngày toàn bộ thủ tục đã được hoàn tất và 30.000 liều AstraZeneca đã được vận chuyển miễn phí tới Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhìn rộng ra, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 trên toàn cầu hiện nay, tôi cho rằng, vaccine là tài sản quý hiếm vì liên quan đến sinh mạng con người. Nước nào cũng đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, do đó chuyện bất bình đẳng - như là một vấn đề trong thực tiễn quan hệ quốc tế hiện nay - là khó tránh khỏi.

Vì vậy, về lâu dài, Chính phủ ta một mặt đẩy mạnh ngoại giao vaccine, mặt khác tìm mọi cách nghiên cứu và sản xuất vaccine trong nước để có thể chủ động nguồn cung. Là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã, đang và sẽ đóng góp thiết thực vào nỗ lực của nhân dân thế giới chống đại dịch.