Đề nghị truy tố 13 cán bộ CA phường vì yêu cầu người vi phạm 'mang tiền đến trụ sở'

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho báo Người lao động hay đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 13 cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các cán bộ công an này gồm:

Phạm Thanh Tuấn (nguyên Trưởng công an phường Phú Thọ Hòa);

Lê Văn Quý (nguyên Phó trưởng công an phường);

Lê Văn Hòa (nguyên Phó trưởng công an phường);

Lê Đình Vũ, Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Võ Quang Kế và Phạm Ngọc Vy (nguyên cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa) cùng 5 người khác.

Báo Tuổi Trẻ trích đăng thông tin từ kết luận điều tra cho thấy, Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Phạm Ngọc Vy, Lê Đình Vũ, Võ Quang Kế, Trịnh Hoàng Dương, Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Minh Nhựt là cảnh sát khu vực từ năm 2018 đến tháng 4/2020.

Trong thời gian này, với nhiệm vụ của cảnh sát khu vực, các cựu công an trên đã đi tuần tra trên địa bàn phường và phát hiện nhiều đối tượng liên quan đến ma túy.

Theo quy định, nếu phát hiện hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy thì họ phải bắt giữ, lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và ghi lời khai nhưng các các bộ này đã không thực hiện xử lý theo quy định trên mà yêu cầu người vi phạm gọi điện bảo người thân mang tiền đến trụ sở công an phường "chung chi" rồi sẽ được thả về.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2018 đến tháng 4/2020, 9 người đã tham gia tuần tra, phát hiện, đưa 51 người về trụ sở Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) ghi lời khai. Theo báo Người lao động, một số trường hợp vi phạm xong nộp tiền để được thả về có:



N.M.Q.(ngụ quận 1) bị Công an phường Phú Thọ Hòa bắt quả tang tàng trữ ma túy tổng hợp tối 2/7/2019 ở khách sạn. Q. bị đưa về công an phường lấy lời khai nhưng đưa tiền nên được thả về.



Hay như L.Q.T. (ngụ quận Gò Vấp) cũng bị Công an phường Phú Thọ Hòa bắt quả tang đang tàng trữ ma túy tại một quán bar nhưng người thân đã mang tiền đến đưa cho công an phường nên cũng được thả về.



Còn L.N.M. bị Công an phường Phú Thọ Hòa bắt quả tang khi đang tàng trữ ma túy tổng hợp. Khi về trụ sở công an lấy lời khai, M. được sử dụng điện thoại gọi cho người nhà đem tiền đến và được cho về.



Tuổi Trẻ dẫn lời cơ quan điều tra cho hay, các bị can đã thể hiện "quyền lực cá nhân bất chấp pháp luật", gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, làm mất uy tín, hình ảnh của lực lượng công an nhân dân, làm giảm uy tín của nhân dân với lực lượng công an, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nên cần xử lý nghiêm minh.



Tổng hợp

https://soha.vn/de-nghi-truy-to-13-cuu-can-bo-ca-phuong-vi-yeu-cau-nguoi-vi-pham-mang-tien-den-tru-so-20220223132908358.htm