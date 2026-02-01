Dậy sớm có thể giúp bạn thoát cơn đột quỵ

Ngủ sớm và dậy sớm được cho là giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, một số người lại thích sống kiểu "cú đêm" vì cảm thấy tỉnh táo hơn về đêm: Họ có thể làm việc đến rạng sáng, ngày ngủ bù. Nhưng một nghiên cứu mới về đột quỵ và nhồi máu cơ tim cho thấy đó không phải là ý hay.

"Thách thức nằm ở sự không khớp giữa đồng hồ sinh học bên trong cơ thể và lịch trình sinh hoạt hàng ngày" - nhà nghiên cứu Sina Kianersi từ Bệnh viện Brigham and Women's và Trường Y khoa Harvard (Mỹ) giải thích với AP.

Thói quen dậy sớm và đi ngủ sớm là biện pháp trong tầm tay để giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim - Minh họa AI: Thu Anh

Trong nghiên cứu mới, tiến sĩ Kianersi và các cộng sự đã theo dõi hơn 300.000 người trung niên và người cao tuổi được thu thập bởi ngân hàng dữ liệu sinh học UK Biobank (Anh).

Khoảng 8% những người này tự nhận mình là "cú đêm", hoạt động thể chất và tinh thần tích cực hơn vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối, và thức khuya hơn giờ đi ngủ của hầu hết mọi người.

Trong khi đó, 1/4 nhóm người này thường xuyên dậy sớm, làm việc hiệu quả nhất vào ban ngày và cũng đi ngủ sớm. Những người còn lại ở mức trung bình giữa 2 thái cực.

Kết quả theo dõi qua 14 năm cho thấy những người thuộc nhóm "cú đêm" có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ lần đầu cao hơn 16% so với dân số trung bình.

Theo nhóm tác giả, các tác động này liên quan đến nhịp sinh học của cơ thể.

Đồng hồ sinh học của chúng ta tuân theo một chu kỳ khoảng 24 giờ, không chỉ điều chỉnh thời điểm chúng ta buồn ngủ và tỉnh táo mà còn giữ cho các hệ thống cơ quan hoạt động đồng bộ, ảnh hưởng đến các yếu tố như nhịp tim, huyết áp, hormone gây căng thẳng và quá trình trao đổi chất.

Việc thức khuya - ngủ nướng có thể làm lệch nhịp sinh học, khiến bạn cơ thể bạn không hoạt động tốt cho dù chưa chắc thiếu ngủ.

Vấn đề có thể trầm trọng hơn đối với "cú đêm" phải cố gắng sống như người dậy sớm, ví dụ như việc phải dậy sớm đi làm, đi học. Điều này khiến họ bị thiếu ngủ, một yếu tố cũng ảnh hưởng cực lớn đến sức khỏe tim mạch.



Ngoài ra, nhóm "cú đêm" trong nghiên cứu cũng thường không đáp ứng được các tiêu chí cơ bản để giữ gìn sức khỏe tim mạch, như việc tăng cường hoạt động thể chất, ăn uống lành mạnh, kiểm soát cân nặng - huyết áp - đường huyết - cholesterol, tránh thuốc lá.

Để điều chỉnh thời gian biểu hàng ngày, các bác sĩ thường khuyên rằng bạn hãy cố bắt đầu bằng việc dậy sớm, tránh ngủ bù quá nhiều để có thể bắt đầu giấc tối sớm hơn. Cố gắng ngủ và thức cùng một giờ để nhịp sinh học được ổn định và tỉnh táo hơn mỗi sáng.