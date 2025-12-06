Đẩy nhanh xây dựng đường hầm giao thông dưới biển dài và sâu nhất thế giới

(Ảnh: Skanska)

Công trình được kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các thành phố lớn ở bờ Tây Na Uy và trở thành mắt xích quan trọng trong tuyến cao tốc ven biển E39 không cần phà.

Dự án Rogfast - viết tắt của "Rogaland fastforbindelse" - khởi công từ năm 2018, song từng bị tạm dừng vào cuối năm 2019 do nguy cơ đội vốn buộc phải hủy hợp đồng và tái cấu trúc. Công trường được khởi động trở lại từ năm 2021, với kế hoạch hoàn thành vào năm 2033, tổng kinh phí khoảng 25 tỷ Kroner (tương đương 2,4 tỷ USD).

(Ảnh: Skanska)

Theo bà Anne Brit Moen, quản lý dự án của Skanska - tập đoàn phụ trách đoạn hầm phía Bắc sâu nhất, việc đưa Rogfast vào hoạt động sẽ tạo ra tuyến kết nối nhanh và tin cậy hơn giữa các vùng Stavanger và Haugesund, đồng thời rút ngắn khoảng 40 phút hành trình giữa hai thành phố lớn Bergen và Stavanger nhờ thay thế hệ thống phà hiện tại.

Rogfast gồm hai đường hầm song song, mỗi hầm hai làn xe, hoàn toàn dành cho phương tiện giao thông đường bộ. Đáng chú ý, ở vị trí cách giữa đường hầm sẽ có nút giao hình vòng xoay đặt ở độ sâu 260 m, kết nối với nhánh hầm dẫn ra đảo Kvitsoy - đô thị nhỏ nhất Na Uy.

(Ảnh: Skanska)

Việc xây dựng hầm dài hàng chục kilomet dưới đáy biển đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật. Rogfast được thi công đồng thời từ hai phía, nhằm đảm bảo hai mũi đào gặp nhau với độ sai lệch tối đa chỉ 5 cm - một trong những yêu cầu nghiêm ngặt nhất thế giới. Để đạt được độ chính xác này, đội ngũ kỹ thuật sử dụng công nghệ quét laser tốc độ cao, thu thập tới 2 triệu điểm dữ liệu mỗi giây, tạo mô hình "bản sao số" của đường hầm để đối chiếu thiết kế và phát hiện sai lệch.

Công tác khoan đào cũng gặp khó khăn không nhỏ khi các đoạn hầm đã xuất hiện rò rỉ nước biển ở độ sâu 300 m. Theo bà Moen, các kỹ sư đang tìm kiếm giải pháp bơm vữa tối ưu nhằm đảm bảo điều kiện thi công an toàn khi tiến xuống độ sâu gần 400 m.

Dự án còn tích hợp hệ thống thông gió dọc tuyến kết hợp với các ống gió từ đảo Kvitsoy để kiểm soát khí thải trong hầm. Hệ thống giám sát bằng camera, radar và cảnh báo thời gian thực sẽ hỗ trợ ứng phó nhanh với sự cố giao thông.

(Ảnh: Skanska)

Rogfast là một cấu phần quan trọng của kế hoạch nâng cấp tuyến E39 dài 1.100 km, hướng tới loại bỏ toàn bộ phà và giảm một nửa thời gian di chuyển dọc bờ Tây Na Uy. Mặc dù việc đóng phà có thể làm giảm một số việc làm, dự án được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực, giảm chi phí logistics và nâng cao khả năng kết nối cho các cộng đồng ven biển.

Khi hoàn thành, Rogfast sẽ vượt qua các kỷ lục hiện nay về độ sâu, sâu hơn đáng kể so với đường hầm Seikan của Nhật Bản (240 m) hay đường hầm Eo biển Manche (115 m), trở thành cột mốc kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông dưới biển.