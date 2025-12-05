Đây mà là chồng Linh Rin sao?

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh của Phillip Nguyễn - ông xã Linh Rin - và không khỏi bàn tán về diện mạo hiện tại của nam doanh nhân. Nếu trước đây nam doanh nhân ghi dấu với vẻ trẻ trung, sáng sủa và phong cách bảnh bao chuẩn "thiếu gia", thì loạt hình mới được chia sẻ lại cho thấy anh đang theo đuổi hình tượng râu ria phong trần, đậm nét trưởng thành.

Trong ảnh đi ăn tối cùng bạn bè, Phillip Nguyễn gây bất ngờ bởi vẻ ngoài điềm đạm. Bộ râu được tỉa gọn, đường nét khuôn mặt đầy đặn, nụ cười tươi và phong thái thoải mái khiến ai nhìn cũng phải chú ý. Dân mạng nhận xét diện mạo mới giúp Phillip Nguyễn trông chững chạc, đàn ông và cuốn hút theo kiểu phong trần hơn so với trước kia.

Không chỉ vậy, ở hình ảnh khác chụp tại Úc, Phillip Nguyễn xuất hiện trong đồ bảo hộ, đội mũ công trình, để lộ làn da rám nắng khỏe khoắn. Visual đời thường của nam doanh nhân trở nên gần gũi mà vẫn giữ được phong độ vốn có. Sự thay đổi từ phong cách ăn mặc đến thần thái đều khiến netizen bàn tán rôm rả.

Phillip Nguyễn nuôi râu, diện mạo trông phong trần, chững chạc hơn trước đây

Nam doanh nhân check-in khoảnh khắc làm việc tại Úc

Dưới các bài đăng, nhiều ý kiến nhận xét diện mạo mới của Phillip Nguyễn mang đến cảm giác trưởng thành và trải nghiệm hơn. Có người trêu vui rằng nhìn anh "ra dáng chủ tịch" hơn hẳn, số khác lại khen vẻ phong trần hiện tại khiến Phillip Nguyễn trông cuốn hút, phong độ.

Phillip Nguyễn có tên tiếng Việt là Nguyễn Phi Long, sinh năm 1984, sinh ra và lớn lên ở Philippines. Anh chàng là con trai thứ 3 của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với người vợ đầu. Phillip Nguyễn đang giữ vị trí chủ chốt của tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) giống như các anh chị em trong nhà.

Đến tháng 8/2019, Phillip Nguyễn và Linh Rin bất ngờ xác nhận chuyện tình cảm. Đến tháng 1/2022, Phillip Nguyễn chính thức cầu hôn Linh Rin. Lễ cầu hôn của cả hai diễn ra kín đáo và riêng tư tại Đà Lạt. 4 tháng sau, cả hai chính thức đính hôn với nhau.

Linh Rin và Phillip Nguyễn công khai hẹn hò vào năm 2019

3 năm sau công khai tình cảm, Phillip Nguyễn cầu hôn Linh Rin

Cuối tháng 3/2023, Linh Rin và Phillip Nguyễn tổ chức đám cưới hoành tráng tại Manila, Philippines. Tuy nhiên, đám cưới của cả hai lại được diễn ra "kín cổng cao tường" và không để lộ điều gì. Những khung ảnh được ghi lại trong ngày trọng đại của cặp đôi đình đám cũng rất "nhỏ giọt" và hiếm hoi.

Dần dần sau này, Linh Rin mới xả kho một số hình ảnh trong đám cưới tại Philippines. Có thể thấy, không gian tổ chức mang màu sắc ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng, xa hoa với hơn 500 khách mời. Theo Linh Rin chia sẻ, Phillip Nguyễn tự tay lên ý tưởng trang trí tiệc cưới kết hợp văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Philippines. Qua những hình ảnh được chia sẻ, ngày trọng đại của Linh Rin khiến ai nấy phải xuýt xoa vì đích thị là đám cưới trong mơ.

Cả hai tổ chức đám cưới tại Phlippines trong sự chúc phúc của những người thân thiết nhất

Cuối tháng 11/2023, Linh Rin chính thức sinh con gái đầu lòng. Được biết, vợ chồng Linh Rin đặt tên con gái là Caroline và có gọi thân mật là Cà Rốt. Trước đó, bà xã Phillip Nguyễn giữ kín chuyện mang thai con đầu lòng. Trong suốt khoảng thời gian bầu bí, cô cũng hạn chế lộ diện trước công chúng và chú ý cách diện trang phục giấu dáng.

Về phía Phillip Nguyễn, từ khi có con gái, anh nhanh chóng nhập hội "những ông bố nghiện con" khi thường xuyên hé lộ những hình ảnh đáng yêu của ái nữ. Bên cạnh đó, nam doanh nhân còn cho thấy mình là ông chồng tâm lý khi thường nhắn nhủ những lời tình cảm đến vợ khiến netizen phải ghen tị không ngớt.

Linh Rin được ông xã "cưng như trứng"