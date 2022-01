Theo dự báo của giới phân tích, Tesla có thể sẽ sản xuất số lượng xe nhiều hơn khoảng 80% trong năm 2021 so với năm ngoái và ghi nhận tốc độ tăng trưởng sản lượng hàng năm nhanh nhất kể từ 2018. Do ảnh hưởng của việc chuỗi cung ứng bị gián đoạn, ngành sản xuất ô tô trên toàn cầu dự kiến sẽ sản xuất nhiều hơn 1% xe so với năm ngoái và thấp hơn 15% so với năm 2019.

Tesla có thể duy trì hoạt động của dây chuyền sản xuất một phần bằng cách dựa vào kỹ thuật phần mềm nội bộ. Các giám đốc điều hành và chuyên gia tư vấn trong ngành nhận định, đây là yếu tố giúp công ty này vốn đã "lão luyện" hơn nhiều đối thủ trong việc ứng phó với sự thiếu hụt chất bán dẫn.

Ví dụ, đối mặt với tình trạng thiếu hụt vào đầu năm nay, Tesla đã nhanh chóng viết lại phần mềm cần thiết để tích hợp các chip thay thế vào xe họ sản xuất, theo CEO Elon Musk.

Các nhà tư vấn và giám đốc điều hành ngành chất bán dẫn cho biết, Tesla - vẫn là một công ty khá non trẻ, có lợi thế trong việc tự thiết kế phương tiện của mình ngay từ đầu, thay vì họ phải "chắp vá" các bộ phận trong nhiều thập kỷ như nhiều hãng sản xuất cũ đã làm.

Ở Model 3, chỉ một nhóm chất bán dẫn duy nhất cho phép vận hành các tính năng như điều khiển loa, nhận dạng giọng nói và hành vi, trong khi nhiều phương tiện khác lại cần nhiều chip hơn để vận hành các tính năng khác nhau, theo một nghiên cứu của Bain & Co.

Ganesh Moorthy - CEO của Microchip Technology Inc., cho biết các nhà sản xuất tập trung vào xe điện được hưởng lợi từ việc họ có "nguồn gốc" từ công nghệ hơn là các nhà sản xuất truyền thống.

Thông thường, các nhà sản xuất ô tô truyền thống thường để các nhà cung cấp phụ tùng xử lý chip tìm nguồn cung. Một số nhà phân tích và giám đốc điều hành lĩnh vực này cho hay, việc Musk định hướng việc chỉ sản xuất nội bộ đồng nghĩa với việc Tesla có khả năng tiếp cận chuỗi cung ứng tốt hơn trong 1 số lĩnh vực. Ví dụ, Tesla đã thiết kế chiếc máy tính có khả năng hỗ trợ công nghệ tự lái hiện đại hơn trên các phương tiện đời mới.

Trong khi đó, sự thiếu hụt chip diễn ra từ cuối năm 2020 đã khiến các nhà sản xuất ô tô bất ngờ. Theo hãng tư vấn AlixPartners, các công ty trong năm nay dự kiến sẽ sản xuất khoảng 77 triệu xe trên toàn cầu, giảm khoảng 9% so với kỳ vọng hồi tháng 1.

Song, Tesla vẫn không "miễn nhiễm" với những vấn đề của chuỗi cung ứng. Công ty đã phải đóng cửa tạm thời nhà máy ở Fremont vì thiếu phụ tùng. Theo nguồn tin thân cận, họ đã giải quyết tình trạng này bằng cách sản xuất những chiếc xe với một số bộ phận bị thiếu và sẽ bổ sung sau đó.

Do thiếu chip, Musk cho biết Tesla cũng phải trì hoãn việc ra mắt một số mẫu xe mới. Xe bán tải và xe moóc kéo điện sẽ được sản xuất vào năm 2022 và 2023, khi dự kiến trước đó là năm nay.

Hiện tại, sự phổ biến của xe điện và định giá ngày càng cao của Tesla đã giúp công ty này trở thành một khách hàng cực kỳ tiềm năng với một số nhà cung cấp phụ tùng.

Dan Sharkey - một luật sư tại Detroit đại diện cho các nhà cung cấp ô tô, cho biết một số khách hàng của ông sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho Tesla mà những nhà sản xuất khác không nhận được. Ông nói: "Họ nghĩ họ đang nắm bắt một ngôi sao đang lên và sản lượng tương đối thấp của Tesla sẽ có lợi cho họ."

Tesla đang chuẩn bị đạt được mục tiêu tăng số lượng xe được giá lên 50% so với tổng số gần nửa triệu chiếc vào năm ngoái. 9 tháng đầu năm nay, Tesla giao 627.000 xe đến khác hàng. Quy mô tương đối nhỏ của Tesla cùng nhu cầu sử dụng xe điện tăng đã giúp họ duy trì tốc độ tăng trưởng. Hãng cũng ưu tiên giao xe cho khách hàng dù thiếu 1 số bộ phận.

Mo Siddiqui - sống ở Hamburg (Đức), cho biết anh nhận được tin nhắn từ Tesla vào đầu tháng này rằng do các vấn đề của chuỗi cung ứng, chiếc Model Y anh mua có thể được giao mà không có cổng USB hay chức năng sạc điện thoại không dây. Siddiqui cho biết anh hoàn toàn có thể chấp nhận việc này.