Đây là 5 khu vực TP Hà Nội
tính xây siêu đô thị 0 triệu tỷ đồng

lớn chưa từng có trong lịch sử

Với tổng vốn đầu tư khổng lồ, đề án này sẽ kiến tạo nên diện mạo mới cho Thủ đô Hà Nội.

Quy mô chưa từng có

Hà Nội đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển đô thị lịch sử khi dự kiến triển khai 5 khu đô thị mới trong giai đoạn 2026–2035.

0 Khu đô thị mới
> 0 Triệu tỷ đồng

Đây là nhóm dự án trọng điểm thuộc danh mục chiến lược của Thủ đô, được xác định trong Quy hoạch tổng thể Hà Nội với tầm nhìn kéo dài 100 năm.

Vành đai 4 (Phía Nam)

0 Hecta
0 triệu tỷ Đầu tư

Khu đô thị này có đất ở chiếm khoảng 55%, phần còn lại dành cho cây xanh, hạ tầng xã hội và công cộng.

Cơ cấu nhà ở

Thấp tầng (3-5 tầng) 0%
Chung cư (21-30 tầng) 0%

Vành đai 4 (Phía Tây)

0 Hecta
0 triệu tỷ Đầu tư

Tương tự quy mô phía Nam nhưng có sự thay đổi về cấu trúc tầng cao.

Điểm khác biệt

🏢

Tỷ lệ nhà ở cao tầng cao hơn

Chiếm khoảng 0%

Khu đô thị Phía Bắc

Mê Linh – Đông Anh

0 Hecta
0 Tỷ đồng

Tỷ lệ phân bổ giữa nhà ở cao tầng và thấp tầng tại đây tương tự khu đô thị hai bên Vành đai 4 (phía Tây), hướng tới sự hiện đại và đồng bộ.

Khu đô thị Phía Đông

Gia Lâm

0 Hecta
0 Tỷ đồng
0% Cao tầng
0% Thấp tầng

Khu đô thị Phía Tây

Hòa Lạc

Quy mô 0 ha
Vốn đầu tư 0 tỷ đồng

Là dự án có quy mô nhỏ nhất trong 5 siêu đô thị. Cơ cấu nhà ở tại đây cũng được quy hoạch theo tỷ lệ 40% cao tầng và 60% thấp tầng.

Dự báo 2045 & Nguồn lực xã hội

👥

Dân số 2045

15 - 16

Triệu người (Kịch bản mở rộng)

🏙️

Tỷ lệ đất đô thị

45 - 50%

Mô hình đô thị nén

💰

Vốn đầu tư (2026–2035)

0

Triệu tỷ đồng (Nhu cầu toàn xã hội)

🤝

Xã hội hóa

> 0%

Nguồn lực từ tư nhân & người dân

* Quản lý dân cư dựa trên khả năng chịu tải của hạ tầng