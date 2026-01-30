lớn chưa từng có trong lịch sử
Với tổng vốn đầu tư khổng lồ, đề án này sẽ kiến tạo nên diện mạo mới cho Thủ đô Hà Nội.
Hà Nội đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển đô thị lịch sử khi dự kiến triển khai 5 khu đô thị mới trong giai đoạn 2026–2035.
Đây là nhóm dự án trọng điểm thuộc danh mục chiến lược của Thủ đô, được xác định trong Quy hoạch tổng thể Hà Nội với tầm nhìn kéo dài 100 năm.
Khu đô thị này có đất ở chiếm khoảng 55%, phần còn lại dành cho cây xanh, hạ tầng xã hội và công cộng.
Cơ cấu nhà ở
Tương tự quy mô phía Nam nhưng có sự thay đổi về cấu trúc tầng cao.
Điểm khác biệt
Tỷ lệ nhà ở cao tầng cao hơn
Chiếm khoảng 0%
Mê Linh – Đông Anh
Tỷ lệ phân bổ giữa nhà ở cao tầng và thấp tầng tại đây tương tự khu đô thị hai bên Vành đai 4 (phía Tây), hướng tới sự hiện đại và đồng bộ.
Gia Lâm
Hòa Lạc
Là dự án có quy mô nhỏ nhất trong 5 siêu đô thị. Cơ cấu nhà ở tại đây cũng được quy hoạch theo tỷ lệ 40% cao tầng và 60% thấp tầng.
15 - 16
Triệu người (Kịch bản mở rộng)
45 - 50%
Mô hình đô thị nén
0
Triệu tỷ đồng (Nhu cầu toàn xã hội)
> 0%
Nguồn lực từ tư nhân & người dân
* Quản lý dân cư dựa trên khả năng chịu tải của hạ tầng