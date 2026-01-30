Quy mô chưa từng có

Hà Nội đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển đô thị lịch sử khi dự kiến triển khai 5 khu đô thị mới trong giai đoạn 2026–2035.

0 Khu đô thị mới > 0 Triệu tỷ đồng

Đây là nhóm dự án trọng điểm thuộc danh mục chiến lược của Thủ đô, được xác định trong Quy hoạch tổng thể Hà Nội với tầm nhìn kéo dài 100 năm.