01 Cảnh bức bối dưới tán xà cừ và "tấm áo" chật của đô thị

6h45 sáng đầu tuần, cuối tháng 2, trời lất phất mưa, ngồi trong chiếc xe nhích từng centimet dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở hướng về Cầu Giấy, anh Minh Hoàng (38 tuổi, kiến trúc sư) vô thức gõ nhịp ngón tay lên vô lăng theo tiếng còi xe rền rĩ.

"Hơn mười năm qua, từ lúc mới ra trường chạy xe máy đến giờ, đường Láng vẫn là thử thách nhẫn nại mỗi sáng của tôi. Có những hôm trời mưa, đoạn đường chưa tới 3,5 cây số mà mất gần một tiếng rưỡi mới thoát ra được. Bao nhiêu luồng tuyến từ đường trên cao đổ dồn về đây, để rồi tất cả lại chôn chân ở cái 'cổ chai' này." — Anh Hoàng chia sẻ

Ánh mắt anh hướng về dòng phương tiện đang đan cài vào nhau trong khoảng không gian chật hẹp, quẩn quanh mùi khói xăng đặc quánh dưới những tán xà cừ cổ thụ.

Trải nghiệm của anh Hoàng là bức tranh thu nhỏ về sự nhẫn nại thường nhật của hàng vạn người dân Thủ đô. Nếu ví tuyến Vành đai 2 như một mạch máu chủ đạo nuôi dưỡng cơ thể đô thị, thì đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy lúc này giống hệt một đoạn mạch đang ách tắc trầm trọng.