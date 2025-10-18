Dậu tiền bạc hanh thông, làm ăn thuận lợi, Ngọ đề phòng thị phi ngày 18/10

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay của người tuổi Tý có cát tinh soi chiếu nên tinh thần khá thoải mái, vui vẻ. Hôm nay, vận trình tình cảm của bản mệnh Tý cũng sẽ lên cao, bản mệnh có cơ hội gặp được một nửa của mình, chuyện tình cảm của hai người khá êm đẹp, không xảy ra mâu thuẫn.

Ngày hôm nay Thiên Quan gặp Tỷ Kiên, tài lộc tốt đẹp, có lộc trời cho. Người tuổi Tý làm ăn khấm khá, được giới thiệu khách hàng, đối tác, cơ hội thuận lợi. Những mối quan hệ công việc cũng giúp bạn khá nhiều trong việc làm ăn riêng, nên tận dụng triệt để.

Điểm yếu của bản mệnh là khá e dè, chưa đủ quyết liệt và do dự, không quyết đoán nên bỏ lỡ cơ hội tốt vươn lên. Cần biết cách khẳng định bản thân hơn nữa.

Tuổi Sửu

Hôm nay người tuổi Sửu nên đi chùa cầu an để tĩnh tâm, tự tại và củng cố thêm lòng tin vì bạn sẽ có một ngày nhiều bất an, lo lắng do Thổ khí vượng, trong lòng nóng nảy, thường xuyên nghĩ ngơi không yên.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu có điềm báo bất đồng ý kiến, họa quan trường rình rập và vấp phải sự phản đối của đồng nghiệp. Môi trường công sở cạnh tranh chưa bao giờ ngừng sóng gió, nếu là người có tinh thần vững vàng, quyết đoán nên bản mệnh không quá kiêng sợ.

Người tuổi Sửu hôm nay cũng nên chú ý các bệnh về tim, bản mệnh nên tránh những suy nghĩ căng thẳng, hạn chế các cảm xúc xúc động, hồi hộp

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính nhẫn nại kém nên dễ dàng hỏng việc. Bản mệnh nóng nảy, hấp tấp lại không biết đối nhân xử thế cho phù hợp nên công việc bất lợi, tranh chấp với người khác mà không thu được gì. Bù lại Thiên Quan gặp Tỷ Kiên, tài lộc tốt đẹp, có lộc trời cho.

Bản mệnh hiếu học, dễ thành anh tài, thi cử đỗ đạt. Người làm nghề tự do, kĩ thuật, nghệ thuật thành công vang dội, đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cần kiềm chế lòng tham kẻo vì tiền bạc mà đánh mất danh dự, liên lụy tới sự nghiệp.

Bản mệnh tuổi Dần cũng nên chăm sóc sức khỏe của mình hơn một chút, có thể bạn không bị cảm cúm hay sổ mũi, nhức đầu nhưng có thể bạn sẽ mắc một vài căn bệnh ngoài da do tiết khí Hàn Lộ hanh khô khá khó chịu, bản mệnh cần hạn chế sử dụng những loại sữa tắm có độ kiềm cao nhé.

Tuổi Mão

Nhờ có mối quan hệ tam hội tốt đẹp mà tử vi của người tuổi Mão hôm nay khá rực rỡ, có thể ví như một khu vườn bừng sáng dưới nắng mai. Tinh thần phấn chấn, bản mệnh bắt đầu buổi sáng với nụ cười trên môi, bản mệnh cũng cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào đang chảy trong mình, từ đó, bản mệnh cũng hứng thú với công việc hơn, hiệu quả cũng được nâng cao.

Ngày có thiên can Mậu Thổ rất thích hợp nếu bản mệnh Mão tiến hành ký kết các hợp đồng với đối tác, hoặc nếu có những dự án kinh doanh nho nhỏ thì bạn cũng nên thực hiện luôn trong hôm nay, đừng ngại hôm nay là cuối tuần, doanh thu đạt được sẽ ngoài sức tưởng tượng. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần vội vàng nghĩ tới việc mua sắm, thay vào đó là kế hoạch tích lũy cho tương lai.

Vận tình cảm cũng tốt gần lên. Với những bản mệnh đã có gia đình thì gia đình hòa thuận, cha mẹ khỏe mạnh, con cái ngoan hiền. Còn với những bản mệnh vẫn độc thân thì cũng có khả năng tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay của người tuổi Thìn có nhân duyên vận cực kì phát đạt, người gặp người thích, mới quen mà đã thân thiết, nói chuyện hợp ý, rất vui vẻ. Thổ vượng, Hỏa tịnh, cả người bừng bừng khí thế.

Bản mệnh nên ra ngoài kết bạn, gặp gỡ những người thành đạt để giao lưu, học hỏi và phát triển bản thân theo hướng tích cực. Những mối quan hệ này sẽ có lợi cho sự nghiệp và công danh của người tuổi Thìn. Nhưng đây là quan hệ lợi ích chứ không phải quan hệ tình cảm, cần phân biệt rõ ràng.

Sức khỏe của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay cũng có vài vấn đề cần lưu ý. Bản mệnh nên tránh những suy nghĩ căng thẳng, tránh những cảm xúc xúc động đột ngột, cũng không nên vận động mạnh trong khoảng thời gian dài như chạy bộ nhanh hay đạp xe vì điều này không tốt cho tim.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có quý nhân đang nhanh chóng tới giúp vận trình. Kim vượng quý nhân, không có điều gì cần phải lo lắng, luôn có bạn đồng hành đáng tin cậy ở bên, phát huy được tài lãnh đạo.

Nhưng hôm nay cũng có khá nhiều tiểu nhân rình rập để bôi nhọ danh dự và chơi xấu bản mệnh nên tuổi Tỵ phải cẩn trọng, làm việc từ tốn, có trước có sau, chu đáo, tỉ mỉ để không có lỗi lầm. Người theo nghiệp quan trường có họa đến cửa, Kim quý nhân chỉ giúp được phần nào, còn lại tự mình gánh vác.

Tiết khí Hàn Lộ se lạnh dễ làm cho con người ta xích lại gần nhau hơn, chuyện tình cảm cũng đến hồi đơm hoa kết trái. Tình cảm dễ dàng thăng tiến lên một bước mới, bản mệnh nên tính tới chuyện kết hôn. Những bản mệnh còn độc thân thì cũng không cần nôn nóng quá, chỉ cần bạn chú ý tới vẻ ngoài của mình hơn là được.

Tuổi Ngọ

Ngày hôm nay, người tuổi Ngọ đề phòng thị phi, cãi cọ vì Sửu Ngọ tương hại, tính khí nóng nảy, bốc đồng, dễ xung đột chỉ vì chuyện nhỏ hoặc quá chấp nhặt với người khác. Bạn đang thiếu kiên nhẫn và mất kiểm soát.

Người tuổi Ngọ nhờ ngũ hành tương sinh nên sẽ gặp được nhiều người tốt giúp bạn nhanh chóng vượt qua hoàn cảnh này. Đồng thời, đó cũng là nguồn cơn mang đến những điềm lành trong công việc để sự nghiệp của bạn tiến xa hơn trong những ngày tới.

Thời tiết đang ở giai đoạn giao mùa, nhiệt độ giảm mạnh vào sáng sớm và đêm muộn nên người tuổi Sửu cần thường xuyên tập thể dục để tăng sức đề kháng nếu không sẽ dễ mắc bệnh. Đặc biệt là các căn bệnh về thần kinh như đau đầu, căng thẳng, ức chế tinh thần hay mất trí tạm thời khi phải làm việc trong môi trường công việc quá nhiều áp lực.

Tuổi Mùi

Tử vi của người tuổi Mùi có Sửu Mùi tương xung, quá hiếu thắng nên gặp hoạ về công việc, bị người khác ghen ghét, kết bè kéo cánh để vùi dập. Bản mệnh tính cách khá cực đoan, không nhẫn nại, hay quên, thích nịnh nọt nên rất dễ bị lừa gạt, đâm sau lưng.

Những trở ngại lớn đó làm cho bản mệnh bị thua thiệt, công danh không khởi sắc, có thể bị cấp trên phê bình, phạt tiền và phải làm tăng ca, thêm giờ. Nếu mất bình tĩnh sự việc sẽ càng đi xa hơn, có thể mất việc hoặc phải thuyên chuyển vị trí công tác.

Trên phương diện tình cảm thì chỉ cần bản mệnh tuổi Mùi nỗ lực gìn giữ hạnh phúc thì gia đình cũng yên ấm, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo. Với những bản mệnh còn độc thân thì vận đào hoa cũng thăng tiến, bạn nên mặc những bộ đồ có màu hồng phấn để thúc đẩy vận trình.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhất định phải đề phòng và lưu ý vì Kiếp Tài ẩn mệnh, vận trình cực kì tệ, liên tiếp xảy ra những chuyện rắc rối, không như mong muốn khiến bản mệnh phải lo lắng, tính toán rất nhiều, tiêu một khoản tiền lớn ngoài mong muốn.

Người tuổi Thân cá tính cực đoan, đi theo chiều hướng xấu do gặp tiểu nhân, lúc nào cũng phải căng thẳng, mệt mỏi và bị ức chế tinh thần. Sự nghiệp tuột dốc, tài lộc không có, nhìn đâu cũng thấy chán nản, thất vọng lại còn dễ cãi cọ với lãnh đạo khiến thay công đổi việc.

Trong tiết khí Hàn Lộ, nhiệt độ giảm mạnh vào sáng sớm và đêm khuya thì người tuổi Thân cần đề phòng các bệnh về đường hô hấp, những gia đình có người già và trẻ nhỏ thì cần đặc biệt lưu ý. Những bản mệnh nam nên từ bỏ thói quen hút thuốc, vừa ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mình, vừa ảnh hưởng tới sức khỏe của cả người thân.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có một ngày thứ 7 tam hợp nên tiền bạc hanh thông, làm ăn thuận lợi, sự nghiệp trôi chảy. Bạn có cá tính, có niềm tin, phương hướng hành động rõ ràng nên tìm thấy thành công nhanh chóng, không cần nhiều sự trợ giúp từ bên ngoài.

Ngũ hành thuận sinh, sức khỏe dồi dào, tuổi Dậu đang trong thời kì thịnh vượng, lúc nào cũng vui mừng hớn hở. Phúc khí đến nhà, trăm hoa đua nở, hãy mau mau xúc tiến việc tình cảm riêng tư để song hỷ lâm môn.

Sức khỏe của người tuổi Dậu cũng không có nhiều biến động, nhất là với những bản mệnh lớn tuổi. Người tuổi Dậu cần chú ý tới việc chọn trang phục cho phù hợp trong thời tiết giao mùa, không nên mặc phong phanh đề phòng cảm mạo, cũng không nên mặc ấm quá mà đổ mồ hôi, dễ bị nhiễm lạnh.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất gặp điều không may về sự nghiệp trong thứ 7 này vì Chính Sửu Tuất hình vô ơn, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, lên tiếng vì công bằng, lẽ phải. Nhưng thật thà, chính trực thường thua thiệt, chịu không ít công kích từ tiểu nhân, bị lợi dụng mà không biết.

Bản mệnh đối nhân xử thế đàng hoàng, trượng nghĩa, có uy tín, thích hợp với những nghề nghiệp luôn có lý tưởng và mục đích như cảnh sát, công an, luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên. Do tính cách tốt, biết cách làm vừa lòng cộng đồng, tập thể nên tuổi Tuất dễ được mọi người yêu quý và tin tưởng.

Người tuổi Tuất cần đề phòng bệnh tật ốm đau, vận trình có cát tinh xuất hiện nên cần đặc biệt chú ý, nhất là với những bản mệnh bị mắc bệnh tim. Không nên hoạt động quá mạnh, vận động quá sức sẽ khiến cho không chỉ cơ thể bị kiệt quệ mà còn có nguy cơ cao bị tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, trụy tim, nhồi máu cơ tim…

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi được tam hội cục nâng đỡ nên khéo léo, thông minh, nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cuộc, rất có lợi cho công việc và sự nghiệp. Bạn đi trước người khác một vài bước nhờ có trí tuệ, hãy tận dụng triệt để.

Bản tính lương thiện lại tài hoa nên tuổi Hợi khá được hâm mộ. Bạn trở thành ngôi sao ở nơi làm việc, thêm vẻ hài hước, duyên dáng thì nhất định sẽ thu hút không ít người khác phái, nhân duyên tương đối thịnh vượng.

Sức khỏe có cát tinh soi chiếu nên khá tốt, những người bị bệnh nặng thì dần hồi phục, những người bệnh nhẹ thì khỏi bệnh hoặc thuyên chuyển rõ rệt. Người tuổi Hợi nên duy trì chế độ tập luyện thể dục thể thao, kết hợp với những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng theo đúng chế độ khoa học để cơ thể càng khỏe mạnh hơn nữa.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo.